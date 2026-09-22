בכר עואודה, המועמד במקום השני ברשימת בל"ד לכנסת, אומר כי מפלגתו נערכת להתמודדות משפטית מול בקשת הפסילה שהוגשה נגד יו"ר המפלגה, סאמי אבו שחאדה.

בראיון לרדיו "א-נאס" אמר עואודה כי המאמר שכתב אבו שחאדה יממה לאחר מתקפת 7 באוקטובר, המשמש אסמכתה למגישי הבקשה לפסול אותו, "נושא אופי אנליטי, ואינו בהכרח מאמר דעה או ביטוי לעמדה אישית".

לדבריו, אם מועמדותו של אבו שחאדה תיפסל, בל"ד תעתור לבג"ץ לביטול ההחלטה. המפלגה שואבת עידוד מפסיקות קודמות של בג"ץ, שהעניק עדיפות לזכות ההתמודדות בבחירות אלא אם קיימת הצטברות ברורה של הצהרות או מעשים העומדים בתנאים החוקיים לפסילה.

עואודה הביע תקווה כי אם התיק יגיע לבג"ץ, בית המשפט יבחן את מכלול הנתונים ואת ההקשר המלא, ולא יבסס את החלטתו על פרשנות של מאמר אחד.

במאמר שפרסם בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" ב-8 באוקטובר 2023 כתב אבו שחאדה: "אם עזה הקטנה והנצורה הצליחה לעשות זאת וברמה כזו, אחרים יכולים לעשות זאת באופן יעיל ופשוט יותר".

הוא הוסיף: "לכל ה'מודאגים' בנוגע לפועלי עזה: תנו לתמיכתכם בהם ולהבעת אהבתכם ודאגתכם להם לבוא לידי ביטוי בתמיכה בבניית עזה ובשיקומה, במקום בשיקום ישראל".

בהתייחסו להשלכות מתקפת חמאס המליץ אבו שחאדה ל"התנגדות" - קרי לחמאס - "לשתף את אש"ף על כל מרכיביו במסלול המדיני שהמערכה הצבאית תפתח", וכן "לשתף את המדינות הערביות החשובות והקרובות אליה כדי להשיג את ההישגים המיוחלים ואת הדרישות שהיא רוצה לממש".