קבוצת ההאקרים ShinyHunters טוענת כי פרצה למערכות הבולשת הפדרלית של ארצות הברית (FBI) והשיגה מידע אישי הנוגע לאלפי עובדים. בשלב זה הטענה לא אושרה בידי ה-FBI.

על פי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, הקבוצה הודיעה היום (שלישי) כי הצליחה לחדור ל-FBI ולגנוב מידע הנוגע לאלפי עובדים. רויטרס פנתה מספר פעמים לבולשת לקבלת תגובה, אך עד לפרסום הדיווח לא נענתה.

פרטים נוספים פורסמו באתר הטכנולוגיה 404 Media, שקיבל לטענתו מדגם ובו כ-5,000 רשומות של אנשים שההאקרים טוענים כי הם קשורים ל-FBI.

על פי הדיווח, ברשומות שנבדקו הופיע מידע אישי הכולל בין היתר שמות, כתובות ומספרי טלפון, וכן פרטים הקשורים לבני ובנות זוג של עובדי הבולשת.

ShinyHunters טוענת כי ברשותה מידע בהיקף רחב יותר על עובדי FBI. עם זאת, טרם התברר אם כלל המידע הגיע ממערכות הבולשת עצמן ומה היה, אם בכלל, היקף החדירה למערכותיה.

הטענה מגיעה ימים לאחר דיווח נוסף הנוגע לפעילות ShinyHunters. הקבוצה טענה כי השתלטה על אתר ברשת האפלה של קבוצת ההאקרים היריבה Cl0p, במסגרת עימות בין שתי קבוצות פשיעת הסייבר.