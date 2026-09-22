ישראל פלד ז"ל, מוותיקי סוסיא ואב ל-12 ילדים, הלך לעולמו והובא למנוחות אמש (שני) במוצאי יום הכיפורים.

לצד משפחתו הגדולה, הוא הותיר אחריו גם סיפור חיים של חסד, אומנה ומאור פנים שעליו סיפרו מכריו לאחר פטירתו.

פלד הותיר אחריו את רעייתו מוריאל, 12 ילדים, אחים, נכדים ובני משפחה נוספים. בני המשפחה יושבים שבעה בבית משפחת פלד בסוסיא.

שמריה גרשוני, שהכיר את פלד, סיפר כי הוא עלה לישראל בצעירותו והתגורר בתחילת דרכו בארץ בירושלים. העובדה הזו הפכה עם השנים לבדיחה שפלד אהב לחזור עליה. "כיוון שהדירה הראשונה שבה התגורר הייתה בירושלים, הוא נהג לומר שנולד בירושלים", סיפר גרשוני.

גרשוני תיאר אותו כ"איש פשוט", וכ"אוהב אדם ורב חסד". לדבריו, אחת התכונות הבולטות של פלד הייתה מאור הפנים שבו קיבל את האנשים שפגש. "אני לא ראיתי אותו מעולם בלי חיוך או סבר פנים יפות", סיפר.

החסד בא לידי ביטוי גם בתוך ביתה של משפחת פלד. לצד 12 ילדיהם הביולוגיים, גידלו בני הזוג במשך עשרות שנים שלושה ילדי אומנה, שהתבגרו בביתם.

לאחר ההלוויה כתב גרשוני: "אדם שמלבד 12 ילדיו הביולוגיים גידל באומנה במשך עשרות שנים 3 ילדי אומנה שגם התבגרו אצלו. אוהב אדם ורב חסד ישראל פלד ז"ל".

גם ילדיו, לדבריו, בחרו להדגיש בפרידתם ממנו את התכונה שאפיינה את אביהם לאורך השנים: "העין הטובה שהייתה לו תמיד".