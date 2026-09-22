נשיא צרפת עמנואל מקרון התייחס בנאומו בעצרת הכללית של האו"ם למתרחש ביהודה ושומרון, וטען כי חמאס "מעולם לא היה פעיל מאוד" באזור.

"תראו, פשוט תראו מה קורה בגדה המערבית. יום אחר יום אנחנו רואים הפרות", אמר מקרון על מהלכי הממשלה ופעילות הגבעות באזור.

הוא המשיך: "ובשם מה? חמאס מעולם לא היה פעיל מאוד בגדה המערבית. מה שאנחנו צריכים הוא כיבוד הזכויות הלגיטימיות של העם הפלסטיני, זכותו הלגיטימית להתקיים".

מקרון הוסיף בהתייחסו לישראל: "זהו תנאי מקדים לביטחונו של עם ישראל, היום ומחר. לביטחונם, לעצם קיומם, שאנחנו מחויבים אליו מאוד".

דבריו של נשיא צרפת נאמרו לאחר שרק בחודש האחרון חמאס נטל אחריות לפיגוע שביצע אחד מפעיליו כמה חודשים קודם לכן, ובו נפצעו שני חיילים.

חבר הקבינט השר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "הנשיא מקרון משקר. השבוע, ביום ראשון, מחבל נתעב מארגון הטרור חמאס רצח את נתנאל שקרון הי"ד שרחץ עם בניו במעיין לקראת יום הכיפורים. זהו רק פיגוע אחד מתוך מאות פיגועים שהוביל ארגון הטרור חמאס. ארגון הטרור מתדלק את הטרור הערבי ביו"ש, והוא חלק משמעותי ממנו ומפעילותו".

הוא הוסיף: "מול הטרור הזה אנחנו עומדים כחומה בצורה, מבצרים ומחזקים את ההתיישבות, ובונים את רצועת הביטחון של מדינת ישראל. ואני מזהיר: ממשלת איזנקוט-ליברמן-גולן תפנה את היישובים שהקמנו ותקים מדינת טרור בלב מדינת ישראל. מקרון מחכה לזה, האיחוד האירופי מחכה לזה, ולנו אסור לתת לזה לקרות - ורק ציונות דתית חזקה תמנע מזה לקרות".