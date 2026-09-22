דברי זכרון לרב מרדכי אוירבך זצ״ל | רה״י הרב חיים גנץ

הרב חיים גנץ, ראש ישיבת מעלה אליהו, נפרד מהרב מרדכי אוירבך זצ"ל וקרא לתלמידיו ולמי שנקשרו אליו לראות בהסתלקותו גם אחריות המוטלת עליהם להמשיך את הדרך שהותיר אחריו.

"כתוב שאחד מבני החבורה שהסתלק - תדאג כל החבורה", אמר הרב גנץ. "כל החבורה צריכה לדאוג איך משלימים את החיסרון הזה".

בדברי הזיכרון התמקד הרב גנץ בדרך שבה הצליח הרב אוירבך למשוך אליו אנשים ולבנות סביבו קהילה, בלי מהלך מתוכנן או ניסיון ליצור מסגרת באופן מלאכותי. "איך התחילה הקהילה? הוא יושב, ומישהו בא שהתחזק קצת, בא, הצטרף, קבע איתו חברותא פעם בשבוע", תיאר.

לדבריו, הקשר שנוצר סביב הרב אוירבך נבע בראש ובראשונה מדמותו. "ראו אדם... והוא מאיר", אמר. "כל אחד פתאום התחיל להרגיש שהוא עם מרדכי, שהוא מחובר למרדכי, שהוא שייך למרדכי".

הרב גנץ התעכב במיוחד על בעלי התשובה שמצאו את מקומם בסביבתו של הרב אוירבך. "יש פה קהילה של אנשים בעלי תשובה שהם ממש הפכו להיות ירושלמרס", אמר, "הם לא יכולים להסתיר את העובדה שהם בעלי תשובה".

על הדרך שעשו הוסיף: "הם יצאו מתוך האפלה, הוציאו את עצמם בעוצמה". לדבריו, הרב אוירבך ידע להעניק להם יחס והערכה עמוקים. "אבל מי יכול באמת לתת להם את הכבוד האמיתי שראוי להם? מי ייתן תמורתו".

בהמשך חזר הרב גנץ למפגש שבו השתתף הרב אוירבך למרות חולשתו. "כשהרב היה כאן, אז הוא ביקש ממני לדבר קודם. אחר כך הוא דיבר, אחר כך הוא אמר: 'אין לי כוח לדבר... תמשיך'". לדבריו, בהמשך פנה הרב אוירבך לנוכחים ובירך אותם בקולו, ללא רמקול.

מכאן עבר הרב גנץ לשאלה כיצד ממשיכים לאחר פטירתו. "הקריאה להמשיך זה בעצם שכל מי שנמצא פה צריך להמשיך על עצמו את הגדולה הזאת", אמר.

הוא הדגיש כי המשך הדרך אינו מחייב בניית תדמית או מעמד ציבורי. "אתה לא צריך להתחיל לייצר באופן פרזנטטיבי", אמר. תחת זאת, לדבריו, ההשפעה צריכה לצמוח מתוך עבודה אישית, לימוד והתמדה.

את הדברים חתם במסר שאותו ביקש להותיר למי שהכירו את הרב אוירבך: "בסוף צריך לחבר אנשים לתנועה, לא למצב, לא להישג - לתנועה".

לדבריו, "צריך להתאמץ לבנות תנועתיות, לאפשר לאנשים להתחבר לתנועתיות של צימאון וכמיהה לגודל". הוא סיכם: "זה מה שצריכים לעבוד, על כוח הרצון שלנו, ועל לשבת".