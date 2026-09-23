אירוע סירוב הפקודה בגבעתי | רה"י הרב יואל מנוביץ | "אמרי-פי" פודקאסט מבית ישיבת הגולן - פר

הרב יואל מנוביץ', ראש ישיבת הגולן, התייחס בפודקאסט מיוחד לעימות שהתעורר בעקבות האירוע בגדוד רותם בחטיבת גבעתי, ומבקש להציב את הסוגיה בתוך דיון רחב יותר על היחסים שבין הציבור הדתי־לאומי לצה"ל ולמדינת ישראל.

לצד גיבוי לחיילים שעמדו על עקרונותיהם הדתיים, הוא מזהיר מפני הפיכת העימות והקנאות לדרך חינוכית, וקורא להבחין בין עמידה נחושה לבין תרבות של "פיצוצים".

"אנחנו לא אוהבים פיצוצים", אומר הרב מנוביץ'. "אנחנו לא רוצים לנצח את החברים שלנו, לא לנצח את המפקדים שלנו, לא לנצח את צה"ל, לא לנצח את מדינת ישראל". לדבריו, גם כאשר מתעוררת מחלוקת קשה, נקודת המוצא אינה צריכה להיות השאלה מי ניצח, אלא כיצד ניתן לעמוד על העקרונות ובמקביל לשמור על השותפות.

את הגישה הזאת הוא תולה בתפיסה רחבה של הציונות הדתית ביחס למדינה. הקמת מדינת ישראל, לדבריו, אינה רק חזרה לעצמאות ולארץ ישראל, אלא חזרתו של "כלל ישראל" אל הבמה ההיסטורית. "אנחנו עם ישראל. עם ישראל חוזר להתנהל כעם", הוא אומר. מתוך התפיסה הזאת בחר העולם התורני הציוני־דתי להיות שותף במדינה ובמערכותיה, גם כאשר חלק גדול מהשותפים אינם שומרי תורה ומצוות.

השותפות אינה פוטרת מהתמודדות עם המחירים הרוחניים הכרוכים במפגש עם החברה הכללית. דווקא משום כך הוא מדגיש את הצורך לחנך צעירים לעצמאות רוחנית וליכולת לעמוד מול לחץ חברתי. במשך שנים, הוא מספר, הוא אומר לתלמידים במסיבות הגיוס לקחת עמם שלוש אמירות קצרות המיוחסות לרבי מקוצק: "להיות בודד בכיכר השוק", "לצעוק בדממה" ו"להיות זקוף אך כפוף".

לדבריו, "ההשפעה החברתית היא הדבר הכי משפיע על האדם". אדם רוצה מטבעו להיות אהוב, רצוי ומקובל, ולכן היכולת להחזיק בעמדה עצמאית מול החברה אינה מובנת מאליה. "אדם צריך להיות בודד בכיכר השוק תמיד. תמיד לחשוב טוב ולהיות הוא עצמו", הוא אומר.

הצבא, בעיניו, הוא זירה משמעותית במיוחד להתמודדות הזאת. מצד אחד, מדובר במפגש אינטנסיבי עם עולמות שונים; מצד שני, השירות אינו עוד מסגרת חברתית או מקצועית. "בשותפות שלנו בצבא זה ברמה אחרת", הוא אומר. "זה ברמה הכי גבוהה של הקולקטיביות שבאה לידי ביטוי בביחד של עם ישראל. וזה חיים או מוות".

הרב מנוביץ' מותח ביקורת על מגמות אידיאולוגיותשחדרו לצה"ל בשנים האחרונות, ובפרט בסוגיות של שירות משותף ושילוב נשים. הוא סבור שההתמודדות כיום שונה מזו של שנותיו הראשונות של הצבא: בעבר המאבקים עסקו בעיקר בתנאים המעשיים שאפשרו לחייל דתי לשמור שבת וכשרות, ואילו כיום חלק מהמחלוקות הן אידיאולוגיות.

עם זאת, הוא מסתייג מהפיכת המאבק עצמו לבסיס הזהות הדתית. "לא כל העולם פרוגרס", הוא אומר, ומדגיש כי ילד צעיר צריך קודם כול ללמוד תורה ולבנות עולם חיובי של אמונה, ולא להתחנך לכך שכל המציאות שסביבו היא אויב שיש להיאבק בו.

"אי אפשר להגיד שיראת שמיים נבנית רק אם אתה מסוגל להתעמת ולהילחם", הוא אומר. לדבריו, קיימת לעיתים נטייה להפוך כל שיעור וכל דיון לשאלה "נגד מי" מדברים. "אני מרגיש שיש תופעה כזאת, שכאילו הדבר הזה הוא בסיס הרוחניות שלנו. הוא בסיס החינוך, הגידול. אני חושב שזה לא היה דרכנו".

הרב מנוביץ' אינו קורא לוותר על מאבקים. להפך, הוא מדגיש כי ישנם עקרונות שעליהם אין לוותר. אולם לדבריו, גם מלחמות צריך לנהל בשיקול דעת. "בחוכמה עושים מלחמות", הוא אומר. "לא צריכים כל דבר להוציא אותו לתקשורת בצורה שהיא לרעתנו". לדבריו, תקשורת, פוליטיקה והשפעה על דעת הקהל הן מקצוע, ולעיתים נכון לפעול גם בדרכים שאינן פומביות.

הוא גם מבקש להבחין בין איסור הלכתי מובהק לבין עמדה ציבורית או חינוכית הדורשת כללים מחמירים יותר. בצבא, הוא מסביר, נדרשות לעיתים מסגרות רחבות יותר מהשורה ההלכתית המצומצמת, כדי לאפשר לחיילים דתיים להשתלב במערכת. אך מכאן, לדבריו, אין להסיק שכל מחלוקת צריכה להיות מוצגת כאיסור הלכתי חמור. "להגיד על כל דבר שהוא ייהרג ואל יעבור, להגיד על כל דבר שהוא איסור הלכתי, גם כשהוא לא איסור הלכתי - לא נכון".

גם ביחס לרבנות הצבאית מציג הרב מנוביץ' עמדה מורכבת. הוא מכיר בכך שמדובר בגוף הכפוף לצבא ועלול להיות נתון ללחצים, ואף אומר כי יש מי שמבקשים "לסרס את הרבנות". לצד זאת, הוא מתנגד לשבירת המסגרת ומדגיש את חשיבותה. לדבריו, נדרשים רבנים צבאיים בעלי עצמאות וגבורה שיוכלו לעמוד מול המערכת כאשר הדבר נדרש.

"אנחנו כישיבה, אסור לנו לשבור את המסגרת הזאת. היא חשובה מאין כדוגמתה", הוא אומר. במקרה של קונפליקט, הוא מצפה מרב שמקבל שאלה מחייל לפנות גם לפיקוד וגם לרב הצבאי הרלוונטי לפני קבלת החלטה. לדבריו, עבודה בתוך הצינורות האלה יכולה למנוע חלק גדול מהמשברים.

באשר לאירוע בגדוד רותם עצמו, הרב מנוביץ' נמנע מלהכריע בפרטיו, אך משבח את עצם הנכונות של החיילים לעמוד על עולמם הרוחני. לדבריו, איגוד ישיבות ההסדר העניק להם גיבוי כבר בתחילת הפרשה. "כשתלמידים יש להם את היכולת הזאת לעמוד על קדושה וטהרה, אני מעדיף את זה מאשר שתלמידים נסחפים בזרם ומוותרים על העולם הרוחני שלהם".

לצד הגיבוי, הוא מדגיש שגם לעמידה כזאת עלול להיות מחיר. כאשר חייל אומר שאינו יכול לבצע דבר שנדרש ממנו, אי אפשר להתעלם מהמשמעות הצבאית של החלטתו. הרב מנוביץ' סבור שבמאבקים עקרוניים האחריות אינה יכולה להיות מוטלת רק על החיילים הצעירים. אם מדובר במאבק ציבורי שמובילים רבנים וראשי ישיבות, גם ההנהגה הרוחנית צריכה לשאת במחיר ולא לשלוח את התלמידים לחזית המאבק לבדם.

מעל הכול, הרב מנוביץ' מבקש למנוע תנועה מקצה אחד לקצה השני ביחס לצה"ל. הוא נזכר בתקופות שבהן התקיימה לדבריו בחלקים מהציבור הדתי אווירה של "סגידה לצבא", ומבהיר כי גם אז לא הזדהה עמה. אלא שגם התגובה ההפוכה אינה נכונה בעיניו.

"אני גם לא שותף עכשיו להפך של זה, של פרנויה", הוא אומר. "שכולם שקרנים, וכולם רק פרוגרס... אני חושב שזה לא נכון. אני חושב שאי אפשר לעבוד ככה". לדבריו, מערכת יחסים המבוססת מלכתחילה על חוסר אמון אינה יכולה להחזיק מעמד: "אי אפשר ככה לנהל זוגיות. אי אפשר ככה לנהל שיתוף. אי אפשר בחוסר אמון בסיסי".

לדבריו, אחד הפיתויים החינוכיים הוא דווקא הקלות שבה ניתן לסחוף צעירים באמצעות מסרים של קנאות ומאבק. "יש משהו מאוד קל בקנאות", הוא אומר. בקרב צעירים קיימת לעיתים דרישה שההנהגה תגיב בצורה "יותר קיצונית, יותר תקיפה, יותר רדיקלית, יותר מפוצצת". אלא שתפקידה של הנהגה, לשיטתו, אינו בהכרח להיענות לדרישה הזאת.