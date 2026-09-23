אחרי כ-100 ימים של שירות מילואים ברמת הגולן, לוחמי גדוד 7016 מחטיבה 4 של חיל השריון הגיעו השבוע לימי העיבוד שאמורים לסכם תקופה ממושכת של שירות. במסגרת הפעילות יצא הגדוד בתאריכים 22-23 בספטמבר למלון כשר בטבריה.

אלא שעבור חלק מהחיילים, השהייה במלון העלתה שאלה שלא ציפו להתמודד איתה דווקא במסגרת צבאית: מהי רמת הכשרות של המזון המוגש להם?

לדברי חיילים בגדוד, כאשר פנו לרב הגדוד וביקשו לברר את הנושא, נמסר להם כי רמת הכשרות במקום אינה תואמת את הסטנדרטים הנהוגים במסגרת הרבנות הצבאית.

בעקבות תלונות שהעלו החיילים, נערך בירור נוסף. לטענת גורמים בגדוד, רב הגדוד פנה בנושא עד לרע"ן כשרות, ושם נמסר לו כי רמת הכשרות במלונות שעמם צה"ל עובד במסגרת מסוג זה היא כשרה אך אינה בהכרח ברמה הנדרשת על ידי הרבנות הצבאית.

המידע עורר תמיהה בקרב החיילים. מבחינתם, ימי העיבוד אינם חופשה פרטית אלא חלק בלתי נפרד מתקופת המילואים: צה"ל הוא ששולח אותם למקום, הפעילות מתקיימת במסגרת היחידה והאירוח והמזון מסופקים כחלק מהפעילות הצבאית.

"אנחנו אחרי מאה ימי מילואים, וצה"ל מביא אותנו למלון במסגרת השירות", אומר אחד החיילים. "אם בצבא יש סטנדרט כשרות מסוים שנועד לאפשר לכל החיילים לאכול יחד, לא ברור למה ברגע שיוצאים למלון במסגרת אותה תעסוקה הסטנדרט הזה משתנה".

הסוגיה מעלה שאלה רחבה יותר הנוגעת להתקשרויות של צה"ל עם בתי מלון עבור חיילים ומשרתי מילואים. אם אכן קיימים פערים בין רמת הכשרות הנדרשת במתקנים צבאיים לבין זו שמספקים מלונות העובדים עם צה"ל, נשאלת השאלה איזה מענה ניתן לחיילים המקפידים על הסטנדרט הנהוג בצבא - ומי אחראי לוודא שהם יכולים להשתתף בפעילות היחידתית במלואה.

תגובת צה"ל תובא לכשתתקבל.