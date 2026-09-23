הרב שי פירון: המפתח לבחירות - הזהות היהודית באדיבות All in - הבית של הפודקאסטים

הרב שי פירון התארח בפודקאסט "לך תחפש" של השחקן יוסי מרשק ב-All in, ודיבר על הניתוק של גוש מתנגדי הממשלה משאלות הזהות היהודית - שהן דגל משמעותי שמניף מחנה הימין.

"אנשים מהמנהיגות הפוליטית של מחנה המרכז ושמאלה לא מבינים מספיק עד כמה שאלת הזהות היהודית דומיננטית, חשובה ומשפיעה על דפוסי ההצבעה", הסביר הרב פירון.

הוא הדגיש כי "נתניהו הבין את הדברים במשפט אחד כשאמר: 'השמאל שכח מה זה להיות יהודים'. הוא הבין שאם תדבר עם אדם בפריפריה, כשתגיע לעומק, הוא יאמר לך שהוא מצביע לביבי כי אחרת לא תהיה מדינה יהודית".

לדבריו "אם לא נציע אלטרנטיבה יהודית, רוחנית, משמעותית, זה לא יעבוד. מנהיגים מכל המפלגות לא מציעים חזון - אלא פתרונות. אני לא מכיר מישהו שניצח בחירות או עשה מהפכה - כי יש לו תוכנית. פוליטיקה זה פסטיבל מספרי סיפורים. ספרו לנו את הסיפור ואח"כ תביאו מנכ"ל למשרד. אני רוצה בממשלה את אנשי החזון הכי טובים, שמבינים תהליכים, משמעות, שיודעים לגעת בבני אדם ומבינים את הכאב שלהם".

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