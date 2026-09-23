יעקב שקרון, אחיו של נתנאל הי"ד, שנרצח בפיגוע הירי בבנימין בערב יום הכיפורים, סיפר בראיון ל-i24NEWS על דמותו של האח הצעיר.

הוא פתח בסיפור על נס לידתו של נתנאל הי"ד. "כשאימי הייתה בהיריון הרופאים אמרו לה שהיא חולה במחלה קשה והיא התחילה להיחלש. אמרו לה לבחור: 'או העובר או את - אם תתעקשי ללדת את עלולה למות'. היא אמרה: 'לא מעניין אותי - הילד הזה יחיה'. הילד הזה חי עוד הרבה שנים ואימי האריכה ימים לאחר מכן".

שקרון סיפר על הרצון של אחיו לפעול לאחדות עם ישראל. "הייחודיות בו הייתה שהוא היה רחב אופקים במידה מיוחדת - גם במדעי היהדות וגם בהייטק, במאות ימי מילואים.

העוצמה של נתי הייתה בשקט אבל הדבר היותר דומיננטי אצלו היה לחבר בין הקצוות של העם שלנו. הוא תמיד חיפש את המכנה המשותף, ואם נכנס לשיחה עם קולות צורמים, הוא ידע להשקיט אותם, ולחזק את המכנה המשותף. לדעתי, זו הצוואה והמסר שלו", סיכם.