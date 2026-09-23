Javier Milei DANCING at Yeshivas Darchei Torah singing Am Yisrael Chai.

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, מהמנהיגים המזוהים ביותר עם התמיכה בישראל וביהדות בעולם, הגיע לביקור בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק.

במהלך הביקור זכה להוקרה מראש הישיבה ותועד רוקד עם התלמידים וקורא יחד איתם "עם ישראל חי".

הביקור התקיים בעת שהייתו של מיליי בעיר לרגל השתתפותו בעצרת הכללית של האו"ם.

מחווה זו מצטרפת לשורה ארוכה של ביטויי תמיכה חמים בישראל ובמסורת היהודית מצד מיליי מאז שנבחר לתפקידו בסוף שנת 2023.

מיליי, שנולד כקתולי, מדבר בשנים האחרונות בגלוי על זיקתו העמוקה ליהדות וללימוד תורה. הוא לומד באופן קבוע עם רבו האישי, הרב שמעון אקסל וואחניש, אותו מינה בהמשך לכהן כשגריר ארגנטינה בישראל, ואף הצהיר בעבר כי הוא שוקל להתגייר לאחר שיסיים את הקריירה הפוליטית שלו.

מאז כניסתו לתפקיד הנשיא, הוביל מיליי שינוי דרמטי במדיניות החוץ של ארגנטינה לטובת ישראל. במהלך ביקורו בארץ בפברואר 2024 סייר בעוטף עזה, גינה בתוקף את חמאס והתחייב להעביר את שגרירות מדינתו לירושלים.

בזירה הבינלאומית שינתה ארגנטינה תחת הנהגתו את דפוסי ההצבעה המסורתיים שלה והחלה להצביע לצד ישראל וארצות הברית במוסדות האו"ם. בנוסף, הכריזה ממשלתו על חמאס כארגון טרור, הקפיאה נכסים המיוחסים לו והידקה את שיתוף הפעולה הביטחוני והמדיני עם ישראל.