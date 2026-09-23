מהוליווד אל חזית השיקום של החברה הישראלית: השחקנית הישראלית גל גדות מרחיבה את פעילותה הציבורית למען נפגעי המלחמה, ותעמיד יחד עם קרן פרס בראשית ורשת התורמים היהודית סכום כולל של שלושה מיליון דולר לטובת 27 ארגונים הפועלים בתחום בריאות הנפש והשיקום בישראל.

היוזמה נולדה בעקבות זכייתה של גדות בפרס בראשית לשנת 2026. כבר עם קבלת הפרס הודיעה כי תתרום את מיליון הדולרים הנלווים אליו לשיקום החברה הישראלית, ובהמשך גויסו שני מיליון דולר נוספים, כך שהיקף המענקים שולש.

המענקים יועברו לארגונים המלווים אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, נפגעי טראומה, ילדים ובני נוער, משפחות שכולות וקהילות המתמודדות עם השלכות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר והמלחמות שבאו בעקבותיה.

"לאחר שלוש שנים של מלחמה, אובדן והתמודדות קשה מאין כמוה, בחרתי להקדיש את מענקי הפרס למטפלים ולצוותי הרפואה שמסייעים מדי יום לכל אלה שבונים מחדש את חייהם", אמרה גדות. "הדאגה זה לזה והסולידריות בינינו הן הדרך שלנו להתקדם. באמצעות חיזוקם של אלו שמטפלים באחרים, נוכל לסייע בריפוי של משפחות וקהילות ולבנות אופק יציב ומשותף."

במסגרת הליך הבחירה נבחנו כ־150 בקשות שהגישו ארגונים מכל רחבי הארץ. לאחר תהליך מיון נבחרו 27 גופים, בהם Make-A-Wish Israel, איחוד הצלה ו־CareGivers Israel, שיקבלו את המענקים בהתאם להיקף פעילותם ולתרומתם הצפויה לחיזוק מערכי התמיכה הנפשית.

היוזמה מגיעה על רקע המשבר המתמשך בתחום בריאות הנפש בישראל. על פי נתונים שפורסמו בשנים האחרונות, מיליוני ישראלים מתמודדים עם השלכות נפשיות של המלחמה, ובהם נפגעי טראומה, בני משפחותיהם ואנשי טיפול הפועלים בקו הראשון.

גדות הייתה מהקולות הבולטים בעולם שהתגייסו להסברה הישראלית מאז 7 באוקטובר. היא גינתה את מתקפת חמאס, קראה לשחרור החטופים ופעלה בזירה הבינלאומית כדי לחשוף בפני מנהיגים, אנשי ציבור ומובילי דעת קהל את ממדי הזוועות שביצע ארגון הטרור.