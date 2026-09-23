חברות ניקיון חדשות החלו לפעול בימים האחרונים ברחבי בני ברק, בעקבות משבר תברואה ממושך שהוביל להצטברות ערימות אשפה ולמפגעים חמורים בשכונות העיר.

בעירייה מדווחים כי כבר כעת ניכרים ניצנים ראשונים של שינוי, וכי רחובות שבהם החלו החברות החדשות לפעול נראים נקיים יותר.

המהלך יצא לדרך לאחר תקופה שבה, לטענת גורמים עירוניים, חברות הפינוי הוותיקות נמנעו מלספק את השירות כנדרש במסגרת מה שהוגדר כמרד מאורגן.

לפי הטענות, הקבלנים התנגדו לדרישת העירייה להתקין ברכבי הפינוי אמצעי פיקוח דיגיטליים שנועדו לבקר בזמן אמת אחר מסלולי הנסיעה, שעות העבודה וביצוע המשימות.

המשבר הגיע לשיאו בחגי תשרי, כאשר כמויות אשפה עצומות הצטברו ברחובות ובסמוך למכלים.

בדיון במועצת העיר תיאר ממלא מקום ראש העיר ויו"ר דגל התורה, מנחם שפירא, את המצב בחריפות ואמר כי התושבים חיים בתוך הזבל וכי מדובר במצב בלתי נסבל.

שפירא הסביר כי המטרה המרכזית בהכנסת החברות החדשות היא לשבור את הקרטל ולמנוע מצב שחברות פרטיות מחזיקות את העירייה כבן ערובה.