הקבלת פני רבו ללא

מסורת עתיקה, מאות רבנים ואלפי משתתפים צפויים להיפגש בחול המועד סוכות בלב ירושלים.

בנייני האומה יארחו גם השנה את המעמד המרכזי של "הקבלת פני רבו" לרבני הציונות הדתית, שהפך עם השנים לאחד המפגשים הגדולים והבולטים של הציבור הדתי־לאומי בימי החג.

אל המעמד צפויים להגיע מכל רחבי הארץ רבני ערים ויישובים, דיינים, ראשי ישיבות ותלמידי חכמים, ולצדם אלפי משפחות ובני נוער. במשך ערב אחד יבקש האירוע לחבר בין בית המדרש לבין הציבור הרחב - לא רק באמצעות דברי תורה, אלא גם בשירה, בניגונים ובשמחת החג.

המעמד, הנערך ביוזמתו ובניהולו של ארגון "רבני דרך ארץ" ובשיתוף עיריית ירושלים ומשרד ההתיישבות, יתקיים ביום ראשון, א' חול המועד סוכות, ט"ז בתשרי.

הערב ייפתח בשעה 18:30 בהתוועדות חג מיוחדת בהשתתפות הרב שמואל אליהו, הרב דודי דודקביץ והרב חננאל אתרוג. את ההתוועדות ינחה הרב אייל יעקובוביץ.

הכניסה לאירוע ברישום מראש באתר טיקצ'אק. להרשמה לחצו כאן>>>

בשעה 20:00 ייפתח המעמד המרכזי לכבודה של תורה, כאשר את הערב ילוו הזמר נפתלי קמפה ולהקת "אהללה", בניהולו של ידידיה קליין. השילוב בין מאות הרבנים לבין הקהל הגדול, אומרים המארגנים, הוא שעומד בלבו של האירוע ומעניק לו את אופיו המיוחד.

"מעמד הקבלת פני רבו אינו רק אירוע של כבוד לתורה, אלא נקודת חיבור עמוקה של כלל חלקי הציבור עם רבותיו", אומרים בארגון "רבני דרך ארץ". לדבריהם, דווקא בעיצומה של שמחת החג מקבל המפגש משמעות נוספת: "לראות מאות רבנים יושבים יחד עם אלפי עמך ישראל - זהו ביטוי עוצמתי לאחדות, לרוממות ולרוח הגדולה של הציונות הדתית".

טקס "הקבלת פני רבו" צילום: יעקב כהן

עבור מי שכבר השתתפו במעמד בשנים קודמות, לא מדובר בעוד אירוע בלוח החג. דוד רימון, שהשתתף במעמד בשנה שעברה ומתכוון להגיע גם השנה, מספר כי התחושה באולם נותרה איתו זמן רב לאחר שהערב הסתיים.

"מי שלא חווה את המעמד הזה לא ראה שמחת חג מימיו", הוא אומר. "העוצמות של התורה, הקדושה באולם והרגשת האחדות כשאלפי אנשים שרים יחד לכבוד תלמידי החכמים - זה משהו שנכנס ישר ללב וממלא בכוחות לכל השנה כולה".

ב"רבני דרך ארץ" מציינים כי ההיערכות למעמד נמצאת בעיצומה, וכי הכניסה לאירוע תתאפשר בהרשמה מראש.

כשמאות רבנים ואלפי משתתפים יתכנסו תחת קורת גג אחת בירושלים, יבקש המעמד להעניק למסורת העתיקה של הקבלת פני רבו ביטוי ישראלי חי ועכשווי - כזה שבו התורה אינה נשארת רק בין כותלי בית המדרש, אלא יוצאת לפגוש את הציבור בתוך שמחת החג.

הכניסה לאירוע ברישום מראש באתר טיקצ'אק. להרשמה לחצו כאן>>>