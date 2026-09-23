יממה לאחר צום יום הכיפורים התבררו ממדי ההיענות חסרת התקדים למיזם "בתי הכנסת הפתוחים" של צעירי אגודת חב"ד.

על פי סיכומי הארגון, כ-1,400 שלוחי חב"ד הפעילו ברחבי הארץ מערך ענק שכלל כ-1,000 בתי חב"ד קבועים לצד מאות מוקדי תפילה זמניים, ובסך הכל לקחו בהם חלק למעלה מ-600 אלף מתפללים ממגוון רחב של מגזרים ורקעים שונים.

מהערים הגדולות ועד ליישובים הקטנים ביותר מדרום ועד צפון, דיווחו השלוחים על היענות שעברה כל תחזית מוקדמת. במוקדים רבים לא נותר אף כיסא פנוי, והמתנדבים נאלצו להוסיף מקומות ישיבה תוך כדי התפילה עצמה כדי לקלוט את הקהל הרב שזרם אל המקומות.

רגעי השיא נרשמו בתפילות "כל נדרי" ו"נעילה", כאשר קריאת "שמע ישראל" ותקיעות השופר הידהדו במקביל במאות מוקדים ציבוריים, בהם אולמות ספורט, מרכזי פיס, מתנ"סים ואוהלי ענק.

המיזם, שהפך למסורת מבוקשת, נועד להסיר את כל החסמים ולאפשר לכל יהודי למצוא מקום תפילה נגיש ומכיל, ללא צורך בהרשמה מוקדמת או בתשלום.

לצורך כך חולקו במקום מחזורים מותאמים, כיפות ועלוני הסברה, והשלוחים ליוו את המתפללים בהסברים ידידותיים ובקטעי שירה משותפים. בנוסף, השנה הופעלה מפה דיגיטלית ייעודית - מעין "ווייז כיפור" - שסייעה לאזרחים לאתר בקלות את המניין הקרוב לביתם, וחלק מהמוקדים הותאמו במיוחד לדוברי שפות זרות כמו רוסית, אנגלית וצרפתית.

יו"ר צעירי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב, סיכם את הימים הגדולים בסיפוק רב ואמר: "המטרה הייתה לא להשאיר אף יהודי בלי מקום תפילה ביום הקדוש. לב ישראל ער, וההתרגשות בשטח הייתה עצומה".

הרב אהרונוב ציין כי השלוחים, שסיימו את פעילותם ביום הכיפורים "מחיל אל חיל", כבר נערכים במלוא המרץ לקראת מבצעי חג הסוכות הבא עלינו לטובה, במטרה לזכות את המונים בנטילת לולב ובשמחת הסוכה.