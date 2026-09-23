בחול המועד מטיילים בין חוות ההתיישבות הציונות הדתית

יחד עם אלפי ישראלים מכל רחבי הארץ, מפלגת 'הציונות הדתית' מזמינה אתכם לפקוד בחול המועד סוכות, את עשרות החוות והיישובים החדשים שהוקמו בשנים האחרונות ביהודה ושומרון, ולראות את מהפכת ההתיישבות בעיניים.

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במסלול המיוחד שתבחרו, אתם תהנו לא רק מהנופים המטריפים, אלא גם תוכלו לפגוש את החקלאים והמתיישבים שמחזיקים את השטח ביומיום, לבקר באזורי החקלאות, ולחוות את תנופת הבנייה והעשייה ממקור ראשון.

בעשרות חוות נבחרות יתקיימו בכל ימי חול המועד מתחמי הפנינג חגיגיים שיכללו: מתנפחי ענק לילדים, הופעות חיות של אמני ילדים ומוזיקה, הצגות, סדנאות יצירה חקלאיות, דוכני מזון כשרים, עגלות קפה, וסוכות מרווחות וכשרות לרווחת המבקרים.

כדי להפוך את החוויה לאטרקטיבית, פיתחה הציונות הדתית לקראת החג אפליקציה מיוחדת שמרכזת את כל הפעילות. המערכת מציעה 8 מסלולים מגוונים הפרוסים על פני כל רחבי יהודה ושומרון: דרום הר חברון, גוש עציון, שומרון, בנימין וצפון השומרון. לאחר הרשמה קצרה מתקבלת הודעת SMS עם קישור ישיר, נקודות ציון מדויקות בוויז והנחיות הגעה מסודרות.

בואו לראות את מהפכת ההתיישבות בעיניים - כנסו לאתר המיוחד>>>

בנוסף, כדי לשדרג את החוויה המשפחתית, בכל תחנה ישנה אפשרות לצפות בסרטון קצר, לפתור חידות שטח משפחתיות ולצבור מטבעות דיגיטליים לאורך הסיור.

הגישה לשטח הינה פשוטה ונגישה לכל רכב משפחתי. כלל הפעילויות, מוקדי ההפנינג ומסלולי הסיור תואמו במלואם ובאופן הדוק עם צה"ל, משטרת ישראל, מג"ב וגורמי האבטחה וההצלה. על מנת להבטיח חוויית טיול בטוחה ושקטה לכל המשפחה.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' אמר: "אנחנו מזמינים אתכם, את כל עם ישראל מצפון, מדרום וממרכז, לבוא בחול המועד סוכות, בימים ראשון עד חמישי, ולראות בעיניים את מהפכת ההתיישבות שאנחנו מחוללים ביהודה ושומרון. מהפכה של ציונות, של ערכים, של אהבת הארץ, מהפכה של ביטחון".

מטיילים בין חוות ההתיישבות צילום: איגוד החוות

לדברי השר, "יהודה ושומרון הם רצועת הביטחון של כל ריכוזי האוכלוסייה במדינת ישראל, מבאר שבע בדרום ועד עפולה בצפון. בואו לראות את האדם ואת האדמה, את האנשים החלוצים שעושים את המהפכה הזאת. בואו לראות איך הבית שלכם נראה מיהודה ושומרון. תרגישו את הביטחון שההתיישבות הזאת מעניקה לכם, למשפחות ולילדים שלכם".

סמוטריץ' סיכם: "אנחנו מחכים לכם עם מרכזי מידע והכוונה פרוסים בכל מרחבי יהודה ושומרון. תוכלו לסרוק את הברקוד ולבחור לעצמכם את המסלול שאתם רוצים. אני מבטיח לכם שאת הסיור הזה אתם לא תשכחו. אני אפגוש אתכם שם לאורך כל חול המועד. מוזמנים בשמחה רבה".

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