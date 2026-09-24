החגים מגיעים. המשפחה מתכנסת. כולם סביב השולחן. ואיכשהו, בין הדג לקינוח, מגיע גם הרגע הזה. תמיד יש את הרגע הזה... "נו, יש משהו חדש?"

אז רגע לפני שאתם שואלים, מציעים, בודקים, חוקרים, רומזים או סתם "מתעניינים", הנה עשרת הדיברות שכדאי לכל הורה לילד רווק לקרוא.

1. אל תשאלו "נו, מה חדש?" עוד לפני שהוא הוריד את המעיל. פשוט אל!

הילד שלכם לא הגיע הביתה כדי למסור דו"ח מצב. תנו לו להיכנס. לשבת. לאכול. להרגיש בבית. אם יהיה לו משהו לספר, תאמינו לי, הוא יודע איפה למצוא אתכם.

2. אל תהפכו דאגה ללחץ.

מותר לכם לדאוג. באמת. אתם הורים. אבל יש הבדל בין לחשוב עליו בלילה לבין לגרום לו להרגיש שכל המשפחה מחכה שהוא כבר "יסתדר". הדאגה שלכם לא צריכה להפוך למשקולת שלו. אתם דואגים? תתמודדו. מקסימום תרדו על ציפרלקס.

3. תראו את הילד שלכם, לא את הסטטוס שלו

הוא לא "הרווק של המשפחה". הוא אדם. עם עבודה. חברים. חלומות. כישרונות. פחדים. הצלחות. וחיים שלמים שמתרחשים ממש עכשיו. אל תתנו לטבעת שעוד אין להסתיר מכם את כל מה שכבר יש.

4. אל תשוו!

לא לאח שהתחתן בגיל 25. לא לבן דוד שכבר מחזיק ילד שלישי. ולא לחבר מהישיבה שהתחתן "אחרי שלושה דייטים". השוואות לא מקדמות אנשים. הן רק גורמות להם להרגיש שהם איחרו לרכבת שאף אחד בכלל לא קבע לה לוח זמנים.

5. תשאלו לפני שאתם מציעים.

יש לכם מישהי או מישהו להציע? יופי. אמרו: "רוצה לשמוע?" אם התשובה היא לא, זה סוף המשפט. בלי "אבל רק תראה תמונה". בלי "מה אכפת לך לנסות?" בלי "אני כבר יודעת מה טוב בשבילך". לא זה לא. גם כשהוא נאמר ליד החריימה.

6. אל תפתחו ועדת חקירה אחרי כל דייט

"איך היה?" "ומה היא אמרה?" "ולמה זה נגמר?" "ומי הוריד את מי?" עצרו. לא כל פגישה צריכה פרוטוקול. לא כל קשר הוא רכוש המשפחה. אם הוא ירצה לשתף, הוא ישתף.

7. תדברו איתו על החיים, לא רק על זוגיות.

תשאלו מה מעניין אותו. מה מרגש אותו. מה חדש בעבודה. איפה הוא רוצה לטייל. מה הוא קורא. על מה הוא חולם. יש עולם שלם לדבר עליו. מדהים כמה שיחה משפחתית יכולה להיות מעניינת כשמוציאים ממנה את המילים "נו, אז מתי?"

8. תשמרו עליו גם מהמשפחה המורחבת.

לפעמים הבעיה היא בכלל לא אתם. זו הדודה. השכן. הסבתא. הבן דוד שחשב שהוא מצחיק. אם אתם רואים שהשיחה חוצה גבול, תעזרו לו. לא צריך דרמה. אפשר פשוט לומר: "בואו נעבור נושא". גם זו הורות.

9. תנו לו להרגיש שהבית הוא מקום בטוח.

העולם בחוץ מספיק לוחץ. הוא לא צריך להגיע לבית של ההורים וללבוש שריון. הבית צריך להיות המקום שבו אפשר להניח את הראש. לא המקום שבו צריך להתכונן לשאלות.

10. תזכירו לו, גם בלי מילים, שהוא אהוב עכשיו.

לא כשהוא יתחתן. לא כשתהיה חופה. לא כשיגיעו נכדים. עכשיו. כמו שהוא. כי הילד שלכם לא נמצא בתקופת ניסיון. הוא לא פרויקט שצריך להשלים. והוא בטח לא אכזבה שצריך לתקן. הוא הילד שלכם.

ואולי זו באמת המתנה הכי גדולה שאתם יכולים לתת לו בחג: לתת לו להרגיש שכשהוא יושב ליד השולחן שלכם, שום כיסא לידו לא צריך להתמלא כדי שהוא יהיה שלם.

ואם אתם מאמינים, תתפללו עליו. מכל הלב. בשקט. בלי עדכונים שוטפים. ובלי לספר לו באמצע הקינוח שכבר גייסתם גם את דודה רחל לתהילים.

פחות

גם הדרך לזוגיות זקוקה לא רק לעוד הצעה או עוד דייט, אלא לסביבה שמאפשרת למבקשי זוגיות להרגיש אהובים, שייכים ובטוחים גם עכשיו. אבינועם הרש הוא חלק מנבחרת המאמנים של פרויקט 252, שמלווה רווקים ורווקות בדרך לזוגיות עם כלים מעשיים, תובנות ועבודה על חוסן, תקשורת ודפוסים שמלווים את הדרך. כי לפעמים התמיכה הכי משמעותית שמבקשי זוגיות יכולים לקבל מתחילה דווקא בבית, במבט שמכבד את מי שהם היום ולא רק את המקום שאליו הם עוד רוצים להגיע.