בדק בית. מדובר בבדיקה מקצועית ומקיפה של מצב הנכס - מהמבנה עצמו ועד למערכות החשמל, האינסטלציה, הרטיבות והליקויים הנסתרים שלא רואים בסיור רגיל עם המתווך.

התופעה הזו רק מתחזקת בשנים האחרונות. יותר ויותר רוכשי דירות, גם בדירות יד שנייה וגם בדירות חדשות מקבלן, מבינים שדוח בדק בית מקצועי יכול לחסוך להם עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים - בין אם דרך משא ומתן על המחיר, ובין אם דרך הימנעות מעסקה בעייתית מלכתחילה.

בודק בית מקצועי בודק בין היתר את יציבות המבנה, סימני רטיבות וסדקים, תקינות מערכות החשמל והאינסטלציה, איטום, ואת ההתאמה בין המצב בפועל לתוכניות ההיתר. הדוח שהוא מפיק הוא כלי משפטי וכלכלי כאחד - הוא יכול לשמש בסיס לדרישת תיקונים מהמוכר או מהקבלן, ובמקרים מסוימים אפילו להוות עילה לביטול עסקה.

לצד הביקוש הגובר של רוכשי דירות לשירותי בדק בית, מתפתח גם ביקוש מקביל לאנשי מקצוע בתחום. בדק בית הפך בשנים האחרונות למסלול הסבה מקצועית פופולרי, בעיקר בזכות שילוב בין ביקוש יציב בשוק לבין אפשרות ללמידה גמישה ומהירה יחסית ביחס למקצועות רגולטוריים אחרים בתחום הנדל"ן.

מי ששוקל להיכנס לתחום - כרוכש שרוצה להבין את זכויותיו, או כמי שמעוניין בהסבה מקצועית - כדאי שיכיר את ההבדל בין קורס בדק בית מסודר לבין הכשרות חלקיות שלא מקנות כלים מעשיים אמיתיים לשטח.

מכללת אפיק, הפועלת בתחום ההכשרות המקצועיות כבר מעל 20 שנה ומעל 35,000 בוגרים למדו בה עד היום, מציעה מסלול לימוד מובנה בדיוק לצורך הזה.

מבחינת התהליך בפועל, בדיקה מקצועית נמשכת בדרך כלל בין שעה לשעתיים בדירה ממוצעת, ומסתיימת בדוח מפורט הכולל תיעוד מצולם, רשימת ליקויים מדורגת לפי חומרה, והערכת עלות תיקון משוערת לכל סעיף. חלק מהבודקים משתמשים גם בציוד מתקדם כמו מצלמות תרמיות לאיתור רטיבות ובעיות בידוד שאינן נראות לעין בלתי מזוינת. מבחינת שוק העבודה, השכר בתחום משתנה משמעותית בהתאם לניסיון, לכמות הבדיקות שמבצע הבודק בחודש, ולשאלה אם הוא עובד כשכיר במשרד בדק בית מבוסס או כעצמאי הבונה לעצמו בסיס לקוחות. רבים מהעוסקים בתחום מציינים שהיתרון הגדול הוא הגמישות - אפשר להתחיל כשכיר כדי לצבור ניסיון, ולאחר מכן לעבור לעבודה עצמאית עם שליטה מלאה בהיקף ובלוחות הזמנים.

עיתוי הבדיקה חשוב לא פחות מהבדיקה עצמה. בדירה יד שנייה נהוג לבצע את בדק הבית לפני החתימה על החוזה, כך שממצאי הדוח יכולים להיכנס למשא ומתן על המחיר או לסעיפי התיקונים בהסכם. בדירה חדשה מקבלן הבדיקה מתבצעת בדרך כלל סמוך למועד המסירה, ולעיתים גם לקראת סיום תקופת הבדק - שכן חוק המכר (דירות) מטיל על הקבלן אחריות לליקויים לתקופות הקבועות בו, בהתאם לסוג הליקוי. רוכש שלא מנצל את החלון הזה עלול למצוא את עצמו נושא בעלות תיקון שהייתה אמורה לחול על המוכר.

חשוב גם לזכור שלא כל בודק בית זהה באיכותו. כדאי לבדוק ניסיון קודם, המלצות מלקוחות, ואם הבודק מצויד בכלים מקצועיים כמו מצלמה תרמית ומכשור לבדיקת רטיבות. דוח בדק בית איכותי צריך להיות כתוב בשפה ברורה, עם תמונות תיעוד לכל ליקוי, ולא רק רשימת מונחים טכניים שקשה להבין. רוכש דירה שמקבל דוח עמום או כללי מדי לא באמת יכול להשתמש בו כבסיס למשא ומתן.

מבחינת מי מתאים לתחום, אין דרישה לרקע הנדסי קודם כדי להתחיל, אבל כן נדרשת נטייה טכנית, יכולת לעבוד מול לקוחות במצבי לחץ, ודיוק בכתיבת הדוח - שהוא בסופו של דבר המוצר שהלקוח משלם עליו. חלק מהנכנסים לתחום מגיעים מעולמות הבנייה, השיפוצים והתשתיות, ואחרים מגיעים ממקצועות אחרים לגמרי ומחפשים עיסוק עצמאי עם שליטה בשעות העבודה. המשותף לרובם הוא שהם מחפשים מקצוע שבו הידע המקצועי עצמו הוא הנכס - ולא הוותק בארגון מסוים.