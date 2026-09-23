כספי פיצויים, קצבה חודשית, סכומים שניתן לקבל באופן חד-פעמי ופטורים ממס קשורים זה בזה, ולכן החלטה שנראית נקודתית במועד הפרישה עשויה להשפיע גם על גובה ההכנסה נטו בשנים שלאחר מכן.

לכן בתהליך מקצועי של שירותי תכנון פרישה צוות מקצועי בוחן את הגישה הנכונה למימוש הכספים, אילו זכויות מס עומדות לרשות הפורש ומה עשויה להיות המשמעות של כל בחירה מבחינת ההכנסה שתישאר לרשותו.

למה צריך לחשוב על המס לפני שמושכים את הכסף?

במועד הפרישה עשויים לעמוד לרשות העובד כספי פיצויים, כספים בקופות שונות וזכויות לקבלת קצבה. השאלה אינה רק אילו סכומים זמינים למשיכה, אלא גם מה יהיו השלכות המס של המשיכה.

משיכת סכום חד-פעמי יכולה לתת פתרון לצורך כספי מידי, אבל בחלק מהמקרים היא עשויה להיות קשורה לזכויות המס על הקצבה בעתיד. לכן השאלה המקצועית אינה רק "כמה אפשר למשוך עכשיו?", אלא גם "מה המשמעות של המשיכה מבחינת הקצבה והמס בהמשך?".

קיבוע זכויות הוא חלק מרכזי בתכנון המס בפרישה

זהו הליך שבמסגרתו נקבע אופן ניצול הפטור ממס על הקצבה המזכה או על היוון קצבה. רשות המיסים מגדירה היוון קצבה כמשיכה חד-פעמית של כספים מהחיסכון הפנסיוני על חשבון הקצבה המזכה העתידית.

המשמעות המעשית היא שלפורש עשויה להיות בחירה כיצד לנצל את הטבות המס העומדות לרשותו. הבחירה יכולה להיות רלוונטית לקצבה החודשית, למשיכה חד-פעמית ולשילוב ביניהן, בהתאם לנתונים האישיים ולהוראות המס החלות עליו.

פיצויים פטורים ממס יכולים להיות חלק מהמשוואה

בעת פרישה טבעי להתמקד בסכום הפיצויים שניתן לקבל. אלא שמבחינת מערך השיקולים של צוות שמספק שירותי תכנון פרישה, חשוב להסתכל גם על ההיסטוריה: מענקי פרישה שנמשכו בעבר, החלטות שנעשו בפרישות ממעסיקים קודמים ובחירות הנוגעות לרצף קצבה או לרצף פיצויים עשויים להיות רלוונטיים לבחינה הנוכחית.

תכנון פרישה מקצועי אינו מתחיל רק בתלוש האחרון או בקרן הפנסיה הנוכחית, אלא באיסוף נתונים על אירועי הפרישה והכספים שנמשכו לאורך השנים.

לפני שמקבלים החלטה, כדאי לבחון את מכלול המספרים

פרישה היא מצב שבו ההבדל בין ברוטו לנטו מקבל משמעות מיוחדת, מכיוון שלמרות שהסכום שנצבר חשוב, חשוב לא פחות להבין באיזה אופן הוא יתקבל, איך הוא ימוסה ואילו זכויות ניתן לנצל לאורך שנות הפרישה.

צוות מקצועי של חברה שמספקת שירותי תכנון פרישה מרכז את הנתונים, בוחן את אירועי הפרישה הקודמים, ממפה את מקורות ההכנסה והחיסכון ומציג את המשמעות של החלופות השונות לפני קבלת החלטות. כך ניתן להגיע לפרישה כאשר הבחירות בנוגע לכספים ולמיסוי נעשות מתוך הסתכלות רחבה על ההכנסה נטו ועל הצרכים הכלכליים לשנים הבאות.