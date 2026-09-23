משפחת גנוט - שיר האושפיזין (אזמין לסעודתי) | The Ushpizin song - Genut Family

לקראת חג הסוכות משיק יוני גנוט יחד עם ארבעת בניו את "שיר האושפיזין - אזמין לסעודתי", בלחן מקורי שלו לנוסח שבו נוהגת המשפחה להזמין את האושפיזין לסוכה.

בהקלטה החדשה מצטרפים אל גנוט בניו לביא, אוריה, בניה וקרב. לדברי גנוט, מדובר בפעם הראשונה שבה כל ארבעת בניו משתתפים יחד איתו בהקלטת השיר.

"מנהג ישראל להזמין בתחילת הסעודה את האבות הקדושים להתארח בסוכה. כבר שנים שאנחנו מזמינים אותם לסוכה בנוסח הזה (נוסח האר"י הקדוש) ובלחן הזה", סיפר.

גנוט הוסיף: "עכשיו זכינו לראשונה שכל ארבעת בנינו יצטרפו אליי בהקלטת השיר! לביא, אוריה, בניה וקרב הי"ו".

"שיר האושפיזין" הוא סינגל נוסף מתוך האלבום המשותף של יוני גנוט ובנו לביא, המתוכנן לצאת מיד לאחר החגים.