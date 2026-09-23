המתחם שפונה ליד רמאללה יהפוך לאתר מעיינות (צילום: TPS)

כוחות הביטחון והמנהל האזרחי החלו בימים האחרונים בהכשרת מתחם עיינות עובייד שבוואדי זיתון, סמוך לחוות כפר טרפון שליד ביר זית, מצפון-מערב לרמאללה, לקראת פיתוחו כפארק מים הפתוח לציבור.

במסגרת הפעילות נהרסה במקום בנייה פלסטינית בלתי חוקית, ובמקביל החלו בפיקוח על האתר הארכיאולוגי והעתיקות שבמתחם.

גורם ביטחוני מסר לסוכנות TPS כי המהלך מתבצע כחלק מ"תפיסת הביטחון החדשה ביהודה ושומרון". לדבריו, האתר נמצא בשטח C והתמודד עד כה עם השתלטות ערבית בלתי חוקית.

הגורם ציין כי לאחר הכשרת השטח המקום צפוי לעבור פיתוח ולהיפתח כפארק מים שיהיה נגיש לכל אדם.

לדבריו, נגד מרבית המבנים שנהרסו במקום הוצאו צווי הריסה כבר בתחילת שנות ה-90. עוד מסר כי בעת ביצוע ההריסה המתחם היה נטוש והבתים לא היו מאוכלסים, ולכן התאפשר לבצע את המהלך.

עיינות עובייד כוללים מתחם ובו למעלה מ-15 מעיינות, בורות מים ונביעות. בתיעוד שהופץ נראים המבנים והמתחם כפי שנראו לפני תחילת עבודות המנהל האזרחי.