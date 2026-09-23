טכנולוגיה ישראלית מיוחדת עושה שימוש בקסדות על מנת לסייע בהתמודדות עם התמכרויות. על השיטה ועל מה שהיא אולי מבשרת לעתיד טיפולי הנפש שוחחנו עם שירה סלפטר, מנכ"לית מרכז הגמילה שבטיא שבו נעשה שימוש בקסדות הייחודיות.

"אנחנו מטפלים בצעירים וצעירות שמתמודדים עם התמכרויות מתוך תפיסה שאומרת שהתמכרות היא פועל יוצא של משהו אחר וקודם, כמו טראומה, חרדה ופוסט טראומה. ההתמכרות היא הדרך שהמתמודד מצא כדי להתמודד עם כאב, ולכן צריך לטפל לא רק בהפסקת ההתמכרות אלא במה שיש מתחת", אומרת סלפטר.

הטכנולוגיה הייחודית של הקסדות מייצרת למעשה גירוי מגנטי עמוק של המוח. "זו קסדה מרופדת, לא פולשנית, לא כואבת, בלי תרופות או הרדמה, מעבירה פולסים שמווסתים אזורים מסוימים במוח. מדובר בטיפול פשוט של 15-20 דקות עם הקסדה".

עוד קודם לטיפול עצמו מתקבל המטופל להערכה ראשונית ולבדיקה שבעקבותיה מנוסח עבורו פרוטוקול גירוי של האזורים במוח האחראים על התפקודים השונים שלהם הוא זקוק. לאחר מכן, "בפועל הוא יחבוש את הקסדה, יישב 10-15 דקות, לא ירגיש שום דבר למעט אולי טיפה עקצוצים והקסדה תעשה את העבודה שלה, גירוי אלקטרומגנטי עמוק של האזורים שנפגעו בעקבות טראומה, דיכאון וכו'".

לשאלתנו אם אין חשש שהגירוי האלקטרומגנטי עלול לפגוע באזורים כלשהם במוח, משיבה סלפטר ומדגישה כי הטיפול אינו פולשני, ולמעשה טיפולים תרופתיים שאנחנו מקבלים בהבנה לטיפול בפוסט טראומה, חרדה וכיוצא באלה אינם פחות מתערבים במוח שלנו, ובנוסף הם לא תמיד עוזרים. זאת בעוד הטיפול בקסדה מוצע למי שטיפולים תרופתיים לא סייעו להם. "אנחנו בוחרים אם לחיות עם תסמיני פוסט טראומה או להקל".

השינוי, אומרת סלפטר, לא קורה בסיום טיפול אחד, אך "מתוך ליווי של מטופלים, אנחנו יכולים לספר על ההטבות שאנחנו רואים ברצף, במהלך סדר גודל של 20-40 טיפולים".

עוד שאלנו את סלפטר אם להערכתה תוכל טכנולוגיה שכזו לשמש את האנושות גם לחיזוק והעצמת יכולות מוחיות, גם כשלא מדובר בהתמודדות עם ליקוי או קושי. האם יבוא יום שבו אדם שירצה להגיע לרמת ריכוז גבוהה מהממוצע, יוכל לחבוש קסדה שכזו, ללחוץ על כפתורים רלוונטיים ולקבל את התכלית הרצויה? סלפטר אינה שוללת את האפשרות הזו. היא עצמה עוסקת בהתמודדות עם התמכרויות, אך האפשרויות הנפתחות בטכנולוגיה שכזו נראות רק בתחילתן. "זה נשמע מרתק", היא אומרת.