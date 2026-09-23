השר שלמה קרעי בחנוכת הישוב מצוקי ארץ

שר התקשורת שלמה קרעי השתתף היום (רביעי) בחנוכת היישוב החדש "מצוקי ארץ" במזרח בנימין, וקרא להחריף את המאבק בטרור. בריאיון לערוץ 7 התייחס גם להתיישבות ביהודה ושומרון, למפלגות הערביות ולמערכת הבחירות הקרובה.

"המתיישבים והגיבורים פה הם עמודי התווך של ההתיישבות ושל ארץ ישראל, ובאנו לחזק אותם", אמר קרעי. "אנחנו מאחלים להם שתהיה פה התיישבות חזקה ואיתנה, שתעמיק את השורשים בכל רחבי ארץ נחלת אבותינו".

12 המשפחות הראשונות נכנסו היום לקרוואנים ביישוב מצוקי ארץ, הממוקם על כביש אלון בין רימונים לכוכב השחר. היישוב הוא אחד מ־13 יישובים חדשים שמקדמת מועצת בנימין.

קרעי התייחס גם לאתגרים הביטחוניים והבינלאומיים של ישראל ואמר כי להערכתו האנטישמיות בעולם תוסיף להתגבר, בעוד ישראל צריכה להמשיך ולהעמיק את אחיזתה בארץ.

בכל הנוגע למאבק בטרור הציג קרעי עמדה תקיפה וקרא ל"לחימה חסרת פשרות, השמדה וריקון של כפרים המהווים קיני טרור", לצד החלת עונש מוות על מחבלים. חוק עונש מוות למחבלים אושר בכנסת בקריאה שלישית במרץ השנה, וקרעי נמנה עם התומכים בו.

בהמשך התייחס שר התקשורת גם לעתירות הצפויות בעניין פסילת מפלגות ומועמדים מהתמודדות לכנסת, ומתח ביקורת חריפה על בית המשפט העליון. לטענתו, "בג"ץ הפך את עצמו לעליון על העם ומנותק לחלוטין מדרישת הציבור".

קרעי הדגיש כי עמדתו אינה מכוונת לפסילת מפלגות ערביות בשל היותן ערביות, אלא כלפי מי שלדבריו תומכים בטרור. "במדינה יהודית ודמוקרטית לא ייתכן שתומך טרור יכהן כחבר כנסת", אמר.

לקראת הבחירות התייחס קרעי גם לעתיד הקואליציה. לדבריו, גורמים העוינים את ישראל מייחלים לכך שהימין בראשות בנימין נתניהו יאבד את השלטון, אך הוא הביע ביטחון כי גוש הימין יהיה זה שירכיב את הקואליציה הבאה.

לדבריו, לאחר הבחירות יוכלו גורמים נוספים להצטרף לממשלה, ובלבד שיקבלו את קווי היסוד שייקבעו לה. מבחינת קרעי, חנוכת היישוב החדש בבנימין היא חלק מאותו קו שהוא מבקש לקדם גם בהמשך: העמקת ההתיישבות לצד מדיניות ביטחונית תקיפה.