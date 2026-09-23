התושבים החדשים של היישוב מצוקי ארץ - בבנימין

12 משפחות ראשונות עלו היום (רביעי) ליישוב החדש מצוקי ארץ שבמזרח בנימין, על שדרת כביש אלון בין רימונים לכוכב השחר. המשפחות נכנסו לקרוואנים הראשונים, וכבר מהיום מתגוררים במקום עשרות ילדים.

מעיין תפארת אזולאי ובעלה קיבלו את הקרוואן הראשון ביישוב. "אנחנו מתרגשים עד בכי לבוא למצוקי ארץ", מספרת אזולאי לערוץ 7.

"קיבלנו את הקרוואן הראשון ואנחנו ממש שמחים להגיע לכאן. אנחנו מגיעים מכוכב יעקב והמקום הזה הוא החלום שלנו - להיות חלק מפריחת ההתיישבות. הילדים עדיין לא מעכלים אבל זורמים איתנו", היא מוסיפה.

לדבריה "יש קצת חששות, בסוף אין כאן עדיין מוסדות, גן שעשועים או בית כנסת, אבל אנחנו על זה ורואים את העתיד של המקום הזה. יהיה פה יישוב מדהים".

מוריה רוזה נכנסה גם היא לביתה החדש היום וסיפרה כיצד החליטו בעלה והיא להצטרף לגרעין ההתיישבות. "הגיעה אלינו הידיעה שמחפשים משפחות לגרעין חדש והרגשנו שזו ממש קריאה משמיים שזקוקים לנו להקמת היישוב. הבנו שהמשימה שלנו היא לא לבנות בית קבע אלא לחזק את גרעין ההתיישבות. מאותו רגע פשוט הלכנו עם הלב".

השר לשעבר, אורי אריאל, שהשתתף בחנוכת היישוב סיפק טיפ למתיישבים הטריים: "תתחילו בכל המהירות ותגבירו את הקצב".