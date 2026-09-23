עזרא נגר אביו של הלוחם תומר נגר ז"ל

עזרא נגר, אביו של הלוחם סמל תומר נגר ז"ל שנפל בקרב הגבורה במוצב כיסופים ב-7 באוקטובר, הגיע לישוב בית אל והציג את מיזם ההנצחה הייחודי שהוקם לזכרו.

תומר, שהיה הנגביסט של המחלקה, עלה בבוקר המתקפה לעמדת הבונקר הממוקמת כ-150 מטרים מחוץ למוצב. לאחר תחילת ירי הפצמ"רים ב-6:30, נתקל כעבור עשר דקות במחבלים וניהל מולם קרב יחיד במשך כ-42 דקות. במהלך הלחימה ירה תומר 675 כדורים ממכשיר הנגב, ובכך בלם את הניסיון של המחבלים לחדור למוצב ולקיבוץ כיסופים והציל נפשות רבות.

בעקבות סיפור גבורתו, תרמה חברת IWI למשפחה עגלה ייעודית שבאמצעותה הם מוזגים בירה שהופקה לזכרו ברחבי הארץ. הרווחים מהמיזם נתרמים לילדים - מתוך חיבור לפועלו של תומר, שהרבה להתנדב עם ילדים בחייו.

מי שמפעילים את העגלה ומוזגים את הבירה באירועים השונים הם חבריו של תומר שנלחמו לצידו ב-7 באוקטובר, עבורם המיזם משמש כלי טיפולי המסייע להתמודד עם הפוסט-טראומה והלם הקרב.

נגר שיתף בחיוך כי למרות שהקימו מיזם הנצחה המבוסס על בירה, הוא ואשתו מעולם לא שתו אלכוהול. הוא ציין כי התגובות בציבור מרגשות מאוד, ואנשים המגיעים לעגלה מבינים שבזכות גבורתם של תומר וחבריו הם יכולים ליהנות משגרה.

בסיום דבריו פנה נגר במסר לעם ישראל וקרא לאחדות, כשהוא מדגיש כי החיילים שנפלו והגנו על המדינה לא הבדילו בין ימין לשמאל או בין דתיים לחילונים, והזכיר לכולם כי "אנחנו אחים".