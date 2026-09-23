השחיתות של פערי המחירים במכירת ארבעת המינים - הרב אלישע וישליצקי זצ"ל

סרטון ישן של הרב אלישע וישליצקי זצ"ל בו יצא בחריפות נגד פערי המחירים בשוק ארבעת המינים זוכה לתהודה מחודשת.

בדבריו טען כי הידור במצווה אינו יכול להצדיק מצב שבו החקלאי מקבל סכום נמוך בעוד המוצר נמכר לציבור בעשרות מונים ממחירו המקורי.

בדברים שנשא על ההכנות לחג הסוכות תהה הרב וישליצקי מדוע אתרוג מהודר צריך להימכר במאות שקלים. "למה משלמים עליו יותר מאשר הרבה, אני לא מבין. באמת שאני לא מבין", אמר.

לדבריו, מחיר גבוה יכול להיות מוצדק כאשר הוא נובע מההשקעה המיוחדת של המגדל: "אלא אם כן יסבירו לי שהחקלאי משקיע. זאת אומרת שאתרוג הוא יותר פגיע, אז הוא משקיע. אני מוכן לקבל את זה בתנאי אחד: שמה שהחקלאי משקיע - את זה הוא מקבל".

אלא שכאשר עיקר פער המחירים נשאר אצל המתווכים, השתמש הרב במילים חריפות במיוחד: "אבל אם הוא מקבל אחוז מתוך מאה, ו־99 מקבל סוכן המכירות - זה פשע. פשע גמור". הוא הדגיש כי גם הרצון להדר במצווה אינו יכול להצדיק זאת: "אי אפשר להכשיר פשע משום נימוק של הידור. הידור לא קשור להפקעת מחירים. לא קשור".

כדוגמה סיפר הרב על חקלאי שפגש באופן אישי: "הוא אומר לי: אני מוכר לסוכן הדס בשני שקל. הסוכן מוכר את זה ב־80-90 שקל. זה עיוות". לדבריו, האחריות אינה מוטלת רק על המוכרים: "כל מי שנותן ידו לעיוות הזה, הוא חלק מהעיוות".

בהמשך סיפר על ביקור אצל הרב שאול ישראלי זצ"ל, שאליו הגיעו עם אתרוג ו"תיקים של תעודות צדיקים", כשהם מצפים לבדיקה ממושכת. "היינו בטוחים: מה הולך להיות עכשיו? עכשיו הכול יהיה זכוכית מגדלת וניקוי. נעמוד שם שעתיים". אלא שהרב ישראלי פשוט סובב את האתרוג בידו וקבע: "אתרוג יפה".

הרב וישליצקי הסביר כי מי שרוצה להוסיף בבדיקות רשאי לעשות זאת: "אם אדם מוסיף לבדוק - יוסיף לבדוק. בסדר גמור". אך מכאן ועד למחיר המופרז, תהה, הדרך רחוקה: "למה הוא צריך לשלם 300 שקל?".