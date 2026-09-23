המוזיקאי עקיבא נתן משחרר בימים אלה את אלבומו המלא, ולצדו קליפ חדש לשיר שהלחין למילותיה של המשוררת זלדה: "שיר דור שנדם / לפני עידן ועידנים / הקיצני לחיים". השיר חותם את סדרת הקליפים שליוותה את הפרויקט, שלדבריו זוכה מאז צאתו לתגובות חמות.

עיתוי הפרסום, בימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, מתחבר עבור נתן לעולמו של השיר. "אצלי אלו ימים של ניגון, של מעשה, של התעוררות, של ביחד ושל לבד ושל חשבון נפש", הוא מספר.

לדבריו, אלו ימים של "אינסוף תנודות רגשיות, התחדשות, תקווה, געגוע", לצד ניסיון להפוך אותם ל"ימי שמחה והתחזקות".

את החיבור למילותיה של זלדה מסביר נתן באמצעות מכתב שלה המופיע בספר "גני האין", שבו תיארה את כוחם של נרות השבת, מילות הקידוש וזיכרונות הילדות להפוך כאב ושכול למפגש עם עולם פנימי ורוחני.

"ה'שיר העתיק' אצל זלדה בוקע את הסתמי, את הכאב ואפילו את השכול, ומחבר אותנו למלכות הפנימית של הנשמה, לבריאה ולבורא", מסביר נתן. "דווקא השיר העתיק שנדם ונעלם, הוא זה שמביא יקיצה ותקווה".

את המתח שבין הישן לחדש ביקש להביא גם אל המנגינה. "השתדלתי שגם הלחן שלי יהיה עתיק וחדש בו זמנית, יעורר את הנשמה בעדינות, 'בשפתי מלכים'".

הקליפ צולם במהלך ההקלטות באולפן ונערך בידי אשרינה. לדברי נתן, הוא משלב "ממד מיסטי של התעוררות ממדבר ציה לנשמה מרקדת".

עם צאת השיר והאלבום הוא חותם במשאלה לימים הללו: "שנזכה להקיץ לשנה מתוקה ומופלאה".