הרב ראבילו בסוכה צילום: ללא

הרב עמוס ראבילו ממכון משפטי ארץ התייחס לשאלה האם מותר לבנות סוכה בחצר משותפת כאשר השכנים מתנגדים לכך, והסביר כי כאשר מדובר בסוכה ארעית לחג הסוכות, ניתן להקים אותה גם במקרה של התנגדות מצד השכנים.

"בגמרא כתוב שקרקע אינה נגזלת, ולכן מי שבנה סוכה על קרקע של מישהו אחר יצא ידי חובה", הסביר הרב ראבילו. "אבל הרמ"א כותב שזה רק בדיעבד, כי בסופו של דבר הוא גזל, והמגן אברהם כתב שאי אפשר לברך 'לישב בסוכה' על סוכה כזאת".

לדבריו, המצב שונה כאשר מדובר בחצר משותפת בבניין מגורים. "בחצר משותפת במדינת ישראל זה שימוש רגיל ופשוט שבונים סוכה בחג הסוכות", אמר.

הרב ראבילו הדגיש כי מדובר בסוכה זמנית ולא במבנה קבוע: "זו סוכה ארעית, לא באופן קבוע. אפילו בית המשפט הכיר בזכות הזאת".

לכן, לדבריו, התנגדות של השכנים כשלעצמה אינה מונעת את הקמת הסוכה: "אפשר להקים סוכה בחג הסוכות בחצר משותפת, אפילו אם השכנים מתנגדים".