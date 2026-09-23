סגן הרמטכ"ל יקיים תחקיר פיקודי מעמיק בעניינו של קצין בדרגת תת-אלוף, לאחר שבחודשים האחרונים נבדקה תלונה שכללה בין היתר טענות לניגוד עניינים ולמסירת מידע מסווג לגורם שאינו מוסמך לקבלו. כך פורסם היום (רביעי) בכאן חדשות.

על פי הפרסום, ההחלטה לקיים את התחקיר התקבלה בתביעה הצבאית, ובסיומו יוחלט אם יש מקום לנקוט צעדים פיקודיים נגד הקצין, ואם כן - אילו.

ראשיתה של הפרשה בתלונה מפורטת שהגיש קצין בדרגת רב-סרן, מפקד ולוחם. לפי התלונה, ברקע המעשים שיוחסו לתת-אלוף עמדה מערכת יחסים אישית שניהל, אשר הובילה אותו לכאורה לשורה של מעשים חמורים.

כבר בתחילת חודש מאי העביר הרב-סרן דיווח כתוב ומפורט למפקדיו. הדיווח הועבר בהמשך לגורמים בכירים בצמרת צה"ל, ובעקבותיו נפתחה חקירה ביחידה המרכזית לחקירות מיוחדות של המשטרה הצבאית החוקרת.

במהלך החקירה נבדקו טענות לניגוד עניינים, חריגה מסמכות ושימוש לרעה בכוח המשרה. בנוסף נבחנו חשדות לעבירות ביטחון מידע ולהתנהגות שאינה הולמת קצין במעמדו ובדרגתו.

במסגרת הבדיקה נגבו עדויות ונאספו חומרים שונים. כעת, בעקבות החלטת התביעה הצבאית, תעבור הפרשה לתחקיר הפיקודי שיקיים סגן הרמטכ"ל.