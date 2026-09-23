מחר (חמישי) תעלה נבחרת ישראל למשחקה הראשון במסגרת קמפיין ליגת האומות, כשתתמודד מול נבחרת אוסטריה.

אך בינתיים יש מי שתופסים כותרות על הגב של ישראל. מדובר בנבחרת אירלנד, אותה תפגוש ישראל בשבוע הבא.

אחרי שמאמנה האיסלנדי של נבחרת אירלנד תקף את ישראל כשטען כי היא מבצעת רצח עם, הגיבה אמש ההתאחדות לכדורגל כי דבריו נובעים מבורות וטיפשות, הגיב ראש ממשלת אירלנד וטען מנגד כי "מדובר באימרות שלא מתקבלות על הדעת והן צריכות להילקח בחזרה".

ראש הממשלה האירית, מייקל מרטין, אמר ביציאתו מעצרת האו"ם שנערכה בניו-יורק: "גם מזכ"ל האו"ם אמר בעצמו, שהוא לא ראה הרס ומוות בכל שנותיו כמו שהוא ראה בעזה. ישראל לא יכולה להמשיך להתכחש למה שכל העולם יודע".

כזכור, באירלנד שקלו אם להחרים את צמד המשחקים מול הנבחרת הישראלית וקיימו הצבעה בדבר, כאשר החשש היה כי אופ"א, ארגון הכדורגל האירופי, ינקטו צעדים מרחיקי לכת נגדם אם אכן יחרימו את המשחקים מול ישראל ובשל כך הוחלט בכל זאת לקיים את המשחקים כהרגלם על אף שאלה יתקיימו מחוץ לאירלנד, כשזו תארח את ישראל ללא קהל אוהדים ובמגרש נייטרלי.