במהלך חול המועד סוכות ייפתח לציבור מרכז "אוצרות שומרון" בשבי שומרון, מרכז סינון העפר שהוצא מחפירות שומרון העתיקה.

בימים שני ושלישי (28-29 בספטמבר) יוכלו משפחות המשתתפות בתחרות "המירוץ למיליון" בצפון השומרון להגיע למרכז, לקחת חלק בפעילות ולחפש בעצמן ממצאים מתוך העפר שהגיע מאתר החפירות.

הפרויקט הארכאולוגי כבר הניב ממצאים מרתקים מתקופות שונות בתולדות שומרון העתיקה - בהם מטבעות, צלמיות, כלי חרס, זכוכית, עצמות וממצאים נוספים.

בין הממצאים שנחשפו נמצאה גם מחצית פסל שיש. כל ממצא כזה מוסיף עוד חלק לפאזל של העיר העתיקה ומאפשר לחוקרים ללמוד על חיי התושבים, המסחר והתרבות שהתקיימו במקום לאורך אלפי שנים.

שומרון העתיקה הייתה בירת ממלכת ישראל בתקופת המלכים, ובהמשך הפכה לעיר הלינסטית ולאחר מכן השתכללה ע"י המלך הורדוס. בחפירות הנוכחיות נחשפו בין היתר החומה הדרומית של העיר, שער העיר ומגדלי שמירה, לצד שרידים של התיאטרון הרומי ואזורים נוספים המעידים על עוצמתה של העיר בתקופות המאוחרות יותר.

החפירות מנוהלות על ידי קמ"ט ארכאולוגיה במנהל האזרחי, והארכיאולוג עוזי גרינפלד, מנהל החפירות בשומרון, מתאר את חשיבותן: "בפעם הראשונה מזה 120 שנה שאנחנו באמת מקבלים אישור לחפור. זכינו לחפור את העיר שומרון - זו חוויה ארכאולוגית אדירה, חלום של כל העולם הארכאולוגי".

לדבריו, החפירה מאפשרת לראות בעיניים את העיר שעליה מסופר במקרא: "כשאתה פותח את ספר מלכים, כל שער העיר פרוש לפניך".

הפעילות באתר סינון העפר בחול המועד משתלבת ב"המירוץ למיליון" - משחק משפחתי אינטראקטיבי שייקח את המשתתפים למסע בין אתרי המורשת וההתיישבות של צפון השומרון. המשחק יכלול אפליקציה, חידות, סריקת ברקודים ומשימות שטח. נקודת הפתיחה תהיה במרכז "אוצרות שומרון", ומשם יוכלו המשפחות להמשיך לתחנות שונות ובהן תחנת הרכבת במסעודיה שבסבסטיה, חומש והמצודה בשא-נור.

המשחק אינו תחרותי ואין חובה להגיע לכל התחנות - המטרה היא לאפשר למשפחות לצאת יחד למסע חווייתי, לגלות את ההיסטוריה, התנ"ך, הציונות וההתיישבות בצפון השומרון, ובדרך גם לגעת בממצאים שנחשפו מתוך האדמה.

יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, אמר: "אני מזמין את הציבור הרחב כולו, מכל קצוות הארץ, לבוא לשבי שומרון בחול המועד סוכות, זו הזדמנות לגעת בשורשים שלנו, לטייל יחד עם כל עם ישראל, לחשוף במו ידינו את האוצרות של שומרון העתיקה, ולצאת ל'מירוץ למיליון' במסע בין אתרי המורשת וההתיישבות המתחדשת. בואו לבקר בחומש ובשא-נור, יישובים שחזרו לחיים אחרי העקירה, ולהגיע לסבסטיה - המקום שבו גוש אמונים חידש את ההתיישבות בשומרון. זהו סיפור של עם שחוזר לארץ אבותיו, בונה בה, משגשג ומנצח - בואו להיות שותפים פעילים במעשה גילוי ההיסטוריה".

משחק "המירוץ למיליון" הוא רק חלק ממגוון גדול של אירועים וטיולים המתוכננים לחול המועד סוכות בשומרון:

בחול המועד סוכות (30.9) תתקיים צעדת השומרון בין היישובים שהוחרבו בהתנתקות וקמו מחדש בחודש האחרון - גנים וכדים. לפני הצעדה יתקיים הלל חגיגי בישוב נעה, ובכדים ימתין למטיילים מופע של ביני לנדאו המארח את שיר דוד גדסי.

בתאריכים 29 ו-30 בספטמבר מחכים בהר גריזים סיורים מומחזים, משחקי אוצר, יצירה ותצפיות.

במרכז מורשת אלון מורה, הפתוח לאורך כל ימי חול המועד, יועפלו תיבות בריחה, מציאות מדומה, סדנאות וסיורים לצד פארק "גבורת יהודה" עם פארק חבלים, אומגה וקיר טיפוס.

ביום חמישי (1 באוקטובר) אפשר להצטרף להפנינג סוכות בהר עיבל עם יצירה, אפיית פיתות, מתנפחים ומופע של "שלומי וסתם", לצאת לסיור רכבים אל מזבח יהושע בן נון, לתצפית ממצפה יוסף או למסלול "סובב עיבל".

לאורך ימי החג אפשר גם לבחור לטייל בשמורת נחל קנה, לעשות טיולי שטח ברייזרים - טרקטורונים וג'יפים, לבקר בחוות החקלאיות הפתוחות למטיילים ולהכיר מקרוב את חיי החלוצים, לטעום ביקבי בוטיק ולהתרענן במעיינות השומרון - ב"פארק ידידיה" ברבבה, ב"שביל הגבורה" בטל מנשה, ב"עיינות עמית" במגדלים ובעין כפיר ליד אלון מורה - לצד כל אלה מחכים ברחבי השומרון גם יקבי בוטיק, עגלות קפה, תיירנים, מקומות אוכל ולינה.