ירושלים נערכת לחג הסוכות עם שורה ארוכה של אירועים, פסטיבלים ופעילויות שיתקיימו ברחבי העיר לאורך ימי החג וחול המועד.

לאחר אירועי הסליחות והימים הנוראים, שבמהלכם הגיעו לעיר מתפללים ומבקרים רבים, יימשכו אירועי חגי תשרי עם שוק ארבעת המינים, סוכת ראש העיר בכיכר ספרא, צעדת ירושלים, חגיגות הסהרנה ופסטיבלים ברחבי הבירה.

שוק ארבעת המינים

שוק ארבעת המינים המסורתי ייפתח בכיכר ולרו שבמחנה יהודה ויפעל בימים שלאחר יום הכיפורים ועד ערב חג הסוכות.

בשוק יוצבו דוכנים למכירת ארבעת המינים, קישוטים לסוכה ומוצרים נוספים לחג.

בימים שלישי עד חמישי, 22-24 בספטמבר, יפעל השוק בין השעות 8:00 ל-23:00. ביום שישי, 25 בספטמבר, ייפתח השוק בשעה 8:00 ויפעל עד שעה לפני כניסת החג.

סוכת ראש העיר

במהלך כל חול המועד תוקם בכיכר ספרא סוכת ראש העיר המסורתית. הסוכה תהיה פתוחה לתושבים ולמבקרים ותארח הופעות ופעילויות לקהל הרחב במהלך ימי החג.

צעדת ירושלים

צעדת ירושלים המסורתית תתקיים ביום שני, 28 בספטמבר 2026, י"ז בתשרי תשפ"ז, בהשתתפות אלפי צועדים.

במסגרת הצעדה יוצעו מסלולי הליכה בדרגות קושי שונות, ממסלולים המיועדים למטיבי לכת ועד מסלולים למשפחות. המסלולים יעברו בטבע הירושלמי ויסתיימו בגן סאקר, שם ייערך הפנינג למשפחות עם פעילויות ואטרקציות.

לאורך מסלולי הצעדה יוצבו מוקדי פעילות והרכבים מוזיקליים. לרשות המשתתפים יעמדו שאטלים והסעות. בעירייה ממליצים למגיעים ברכב פרטי להשתמש בחניונים המוסדרים ולהיעזר בתחבורה הציבורית ובהסעות לאזורי הזינוק.

חגיגת הסהרנה

חגיגת הסהרנה, המוקדשת למורשת יהודי כורדיסטן, תתקיים ביום ראשון, 27 בספטמבר 2026, במוזיאון הסובלנות בירושלים, ברחוב הלל 32.

האירוע יחל בשעה 16:00 ויימשך עד 23:00, והכניסה אליו תהיה חופשית. בתוכנית מופעי מוזיקה, מצגי תרבות ומורשת, דוכני אוכל מסורתי והופעות של זמרי העדה. המופע המרכזי יחל בשעה 21:30.

האירוע מתקיים בשיתוף עיריית ירושלים ומשרד התרבות והספורט.

פסטיבל "ירוק בפנים ובחוץ"

בימים שני ושלישי, 28-29 בספטמבר 2026, יתקיים ברחבי ירושלים פסטיבל "ירוק בפנים ובחוץ", חגיגת הקיימות הירושלמית הנערכת השנה בפעם השישית.

הפסטיבל יכלול עשרות סיורים, פעילויות ואירועים לכל המשפחה בנושאי טבע עירוני, קיימות, קהילה וסביבה. במסגרת האירועים תוצג גם העשייה המקומית של תושבים, קהילות ומיזמים ירושלמיים, והמשתתפים יוכלו להכיר את המרחבים הטבעיים והקהילתיים בעיר.

פסטיבל דרך בית לחם

פסטיבל דרך בית לחם יתקיים ביום ראשון, 27 בספטמבר 2026, בחול המועד סוכות, בין השעות 15:00 ל-22:30.

במהלך האירוע יהפוך הרחוב למתחם של אמנות, תרבות ופעילות קהילתית. המבקרים יוכלו ליהנות ממוזיקה והופעות, אמנות, סדנאות יצירה, מתחמי ילדים, פעילויות לכל המשפחה ויריד אוכל ואמנות.

פסטיבל עין כרם

פסטיבל עין כרם יתקיים בחול המועד סוכות בימים חמישי ושישי, 1-2 באוקטובר 2026, בין השעות 17:00 ל-23:00. הכניסה חופשית.

הפסטיבל יציע יומיים של מוזיקה, אמנות, טבע ומפגשים בין סמטאות עין כרם. בתוכנית מופעים בחצרות ובבתים, בתים וסטודיואים פתוחים, סיורים, מופעי ילדים, סדנאות ופעילויות ביער הקהילתי, תהלוכה, אוכל ובמה מרכזית שתפעל אל תוך הלילה.

בין המשתתפים בפסטיבל: יעל דגון, נדב דגון עם אביב בכר, עדי אגאי, אולגה אביגיל, יאיר דלאל וג'עלה, לצד אמנים ויוצרים מקומיים.

סוכות לאורך עבודות הרכבת הקלה

עיריית ירושלים וחברת מוריה יקימו במהלך החג סוכות מאובזרות לאורך תוואי עבודות הרכבת הקלה. הסוכות יעמדו לרשות הציבור בשישה מוקדים במושבה הגרמנית, רובע תלפיות המתחדש, דרך חברון ורחוב קינג ג'ורג'.

הסוכות יצוידו בארבעת המינים, תאורה ודשא סינתטי. בעירייה מסבירים כי המהלך נועד לאפשר שהייה נוחה למבקרים ולתמוך בבעלי העסקים המקומיים באזורים שבהם מתבצעות העבודות.

לקראת החג תתגבר עיריית ירושלים גם את מערכי הניקיון, התברואה, התחזוקה, הביטחון והאכיפה, בדגש על מוקדי הבילוי, אתרי התיירות, העיר העתיקה ומרכז העיר.

העירייה קוראת למבקרים להעדיף הגעה בתחבורה הציבורית ולהשתמש בחניוני "חנה וסע", שבהם מתאפשרת חניה ללא תשלום בעת השימוש בתחבורה הציבורית וברכבת הקלה.

ראש העיר ירושלים משה ליאון אמר: "חגי תשרי בירושלים הם תמיד תקופה מיוחדת, שבה העיר כולה מתמלאת במבקרים, בתפילות, במסורות ובאווירה שאין שנייה לה. גם השנה ירושלים פותחת את שעריה ומזמינה את תושבי העיר ואת הבאים מכל רחבי הארץ לחוות את קדושת החגים ואת הרוח הירושלמית".

לדבריו, "חגי תשרי הם הזדמנות להתחזק באחדות, בערבות הדדית ובתקווה לעתיד טוב ובטוח יותר. עיריית ירושלים ערוכה לקראת החגים ותפעל כדי לאפשר לכל תושב ומבקר ליהנות מהעיר, מהאירועים ומהמסורת הירושלמית".