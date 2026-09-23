הוביל את פורטלנד לפלייאוף לראשונה מזה חמש שנים, הפך לשחקן הישראלי הראשון באירוע האולסטאר היוקרתי וסיים עונה עם מספרי שיא.

אחרי העונה האדירה שעבר ורגע לפני שמתחילה לה עונה נוספת בה ישחק במדי פורטלנד מליגת ה-NBA, דני אבדיה כבר לא נחשב לאנדרדוג או להפתעה אלא לאחד שמצפים ממנו שיעשה עוד קפיצת מדרגה אל עבר עונת שיא נוספת.

רשת הטלוויזיה האמריקאית 'ESPN' דירגה את 100 השחקנים הטובים ביותר בעונת ה-NBA.

אחרי שדורג במקום ה-66 בדירוג האחרון, היום (רביעי) פרסמה רשת הספורט האמריקאית הנחשבת את דירוגו החדש של שחקנה הישראלי של פורטלנד בלייזרס, כשהציבה את דני אבדיה במקום ה-27 ברשימת 100 השחקנים הטובים ביותר כיום בליגה הטובה בעולם.

"מעט מאוד אנשים ראו את אבדיה מתקדם ככה מאז הטרייד", נכתב על אבדיה. "הוא נבחר לראשונה לאולסטאר והוביל את פורטלנד לפלייאוף אחרי חמש שנים. מעבר לכך, הוא אחד החוזים הטובים ב-NBA. אבדיה הוביל את הליגה ביצירת מגע בתוך הצבע".

עם דירוגו הגבוה ביותר מאז הגיע ל-NBA, אבדיה עקף בין היתר שחקנים בעלי שם ומעמד כמו ג'יימס הארדן, קיירי אירווינג, ג'ואל אמביד וטריי יאנג ועוד.