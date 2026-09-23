ריקי גל - שלום לך אחותי

הזמרת ריקי גל מוציאה את "שלום לך אחותי", שיר פרידה שקיבל משמעות אישית במיוחד לאחר פטירת אחותה שרית ממחלת הסרטן.

את מילות השיר כתבה גל כשנה לפני שאחותה הלכה לעולמה, מתוך מחשבה על מי שאיבדו אח או אחות "בדם ובנפש" ועל האובדן בעקבות אירועי 7 באוקטובר. קובי אשרת הלחין את השיר.

"כשכתבתי אותו הרגשתי שאני כותבת על כל מי שאיבדה אחות בדם ובנפש", מספרת גל. "בעיקר אחרי ה-7.10 וגם כי ידעתי שאנחנו, המשפחה, עומדים להתמודד עם האבדה שנמשכה 33 שנה".

לצד השיר, בקליפ החדש משולבת גם יצירתה של שרית עצמה. במהלך מאבקה במחלת הסרטן, כשהייתה לדבריה של גל עם 100% נכות, משותקת ורק יד אחת שלה נותרה מתפקדת, המשיכה שרית לצייר.

הציורים שיצרה באותה תקופה שולבו כעת בקליפ של "שלום לך אחותי", והפכו לחלק מסיפור הפרידה שמלווה את השיר.