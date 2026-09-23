נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נשא נאום בעצרת הכללית של האו"ם במהלכו תקף בחריפות את מדיניותה הצבאית של ישראל בשטח ארצו.

א-שרע הבהיר כי "שום ניסיון ישראלי לכפות עובדות בשטח לא יפגע בלגיטימיות של סוריה, בריבונות החוק שלה או בתוקפו של המשפט הבין-לאומי".

הוא טען כי "רמת הגולן תישאר אדמה סורית וכי כל צעדי הסיפוח בטלים ומבוטלים מכוח החלטה 497 של מועצת הביטחון של האו"ם".

במהלך דבריו הציג א-שרע נתונים קשים על ההסלמה הביטחונית, וטען כי ישראל ביצעה כ-500 תקיפות אוויריות וארטילריות בסוריה, למעלה מ-1,200 פלישות קרקעיות לשטחה וקרוב ל-300 מעצרים והחזקות במעצר של אזרחים סורים.

לדבריו "מציאות זו מציבה איום ישיר על יציבותה של המדינה, מנוגדת למגמה העולמית, ומעלה בקרב הציבור הסורי זיכרונות מתקופות כואבות שרק לאחרונה הצליח להיחלץ מהן".

לצד הביקורת החריפה, חזר א-שרע על עמדתה הרשמית של סוריה והציג מתווה לפתרון. הוא הצהיר על מחויבות מלאה להסכם הפרדת הכוחות משנת 1974 וקרא לנסיגה מלאה של הכוחות הישראליים אל הקווים שהיו נהוגים ערב נפילת משטר אסד.

"קיימת עדיין הזדמנות היסטורית להשגת שלום צודק לשני הצדדים, השומר על זכויות כולם ומבטיח יציבות ארוכת טווח, סיכם.