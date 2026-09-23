במפגש מיוחד שהתקיים בשגרירות ארצות הברית בירושלים, קיבל השגריר מייק האקבי אתרוג ענק לחג הסוכות מידיהם של שני עסקנים מובילים בציבור החרדי והודה בהתרגשות כי מעולם לא ראה דבר דומה.

את המתנה החריגה העניקו לשגריר דובי הוניג, מייסד ומנכ"ל לשכת המסחר האורתודוקסית, יחד עם הרב חיים מיכאל גוטרמן, ממייסדי רשת החינוך "שובו".

במהלך הפגישה, הסביר הוניג לשגריר כי במסורת היהודית האתרוג מסמל את לב האדם, ולכן הוחלט להעניק לו את הפרי כתשורת הוקרה על תמיכתו העקבית בעם היהודי.

"יש לך לב ענק כמו האתרוג הזה", אמר הוניג. הרב גוטרמן הוסיף כי כשם שהאתרוג "דר באילן משנה לשנה" ושורד את כל עונות השנה, כך השגריר עומד לצד ישראל לאורך כל הדרך, בכל העליות והמורדות.

השגריר האקבי הודה על המחווה המיוחדת לקראת החג והביע התרשמות רבה מהסיפור שמאחורי הפרי. לצד זאת, הוא נחשף לפעילות רשת החינוך "שובו" והביע עניין לבקר במוסדותיה ברחבי הארץ.