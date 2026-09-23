זירת התקרית (צילום: מד"א)

חייל מילואים כבן 30 נפצע באורח קשה מאוד אחר הצהריים (רביעי) בפיגוע דריסה במחסום בל על כביש 443 בחבל בנימין ליד הישוב בית חורון. המחבל חוסל בזירה.

הפצוע פונה עם חבלת ראש מחוסר הכרה מורדם ומונשם לבית החולים שערי צדק בירושלים.

המחבל הוא מחמוד מוחמד מחמוד סלימאן, בן 29, רווק, תושב בית עור אל תחתא סמוך למקום הפיגוע.

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר הגיח מחבל עם רכבו לעבר ניידת משטרה של מחוז ש"י ודרס את אחד מאנשי הצוות שנפצע בשל כך באורח קשה. כוחות ששהו במקום, חיסלו את המחבל. כוחות משטרה נוספים בדרכם למקום וחקירת המקרה החלה במשטרה".

פרמדיק מד"א ישי מור והחובשים יחיאל פרנקנהויז ואברהם לביא, סיפרו: "ראינו המולה רבה וגבר בשנות ה-40 כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות קשות בגופו, לאחר שנדרס. יחד עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו באמבולנס מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

ביום ראשון ערב יום כיפור, נרצח בפיגוע ירי במעיין עין ריא בבנימין נתנאל שקרון (48) תושב היישוב עלי זהב. נתנאל הגיע למעיין יחד עם בנו הבכור בן ה-16. כאשר המחבל פתח באש, נתנאל הבחין בו, צעק לבנו והזהיר אותו - ובכך הציל את חייו. נתנאל הותיר אחריו שישה ילדים.

המחבל, שנפצע מירי של גשש צבאי בזירה, נלכד שעות ספורות לאחר מכן על ידי כוח דובדבן בבית חולים ברמאללה.