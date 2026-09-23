לקראת הגעתם של רבבות עולי רגל לירושלים במהלך ימי חול המועד סוכות, הושלמה השקתם של שני מיזמים מרכזיים: הקמת סוכת הענק המרכזית לצד פתיחת תצפית רחבת היקף אל מול מקום המקדש.

בסמוך לרחבת בית הכנסת "החורבה" הוקמה סוכת הענק המשתרעת על פני שטח של 444 מ"ר, המוגדרת כסוכת ה"חזון איש" הגדולה בעולם.

הסוכה נבנתה בדקדוק הלכתי מחמיר, בפיקוחו של מרבני הרובע, הרב אליהו זילברמן, וכוללת מערך שירותים למבקרים הכולל אזורי ישיבה, פינות רענון ומתחם משפחות מותאם שיפעל במתכונת מורחבת לאורך החג.

לצד זאת, נפתחת לקהל הרחב תצפית חדשה ומרווחת מגג ישיבת הכותל המשקיפה אל רצפת הר הבית ומקום המקדש.

המיזם נועד לאפשר לעולים לרגל לקיים את המנהג המסורתי לחזות במקום המקדש במהלך שלושת הרגלים. המתחם החדש עבר הנגשה מלאה לבעלי מוגבלויות ולעגלות באמצעות מעלית ייעודית, ויפעל ללא עלות למבקרים.

מדובר ביוזמה של ח"כ מאיר פרוש ובאמצעות משרד ירושלים ומסורת ישראל והחברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי. הפעילות משתלבת במסגרת מיזם "מועדים למשפחה", הכולל גם סיורים מודרכים ב"רובע בתי הכהנים", פתיחת בית הכנסת "החורבה", תהלוכות כליזמרים ואירועי שמחת בית השואבה.

ח"כ מאיר פרוש מסר: "אני מברך על כך שהפרויקטים שהובלנו ממשיכים לאפשר לרבבות העולים לירושלים ליהנות מתשתיות אירוח מהודרות ומהנגשה מלאה לתצפית על מקום המקדש. אנו תפילה כי בעז"ה כבר בחג הקרוב נזכה לעלות בדרכים אלו להקריב קרבן חגיגה בבית המקדש השלישי".

פרוש הודה למנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, שמעון אלבום, ולמנכ"ל החברה לפיתוח הרובע היהודי, הרצל בן ארי, על שיתוף הפעולה בהקמת הפרויקטים.