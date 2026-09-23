משבר תקציבי חריף מאיים לפגוע בפעילותם של מוסדות חינוך וחינוך מיוחד מיד לאחר חג הסוכות:

מנכ"לי שלוש עמותות שירות לאומי שיגרו מכתב חריף לשר החינוך יואב קיש, לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', והזהירו כי ללא פתרון מיידי תופסק פעילותן של כ־4,000 מתנדבות.

על פי המכתב, אם בתוך 24 שעות לא יימצא פתרון תקציבי, אלפי מתנדבות שירות לאומי שכבר החלו את שנת ההתנדבות בתקני חינוך, חינוך מיוחד, מסגרות תקשורת ומערכי תמיכה נוספים לא ישובו לפעילותן במוסדות בתום חופשת חג הסוכות.

ראשי העמותות מזהירים כי המשמעות אינה מסתכמת בפגיעה במוסדות החינוך: לדבריהם, המתנדבות עצמן לא יקבלו את דמי הכיס המגיעים להן.

מנכ"לי העמותות טוענים כי המחסור התקציבי בתקני החינוך אינו משבר חדש וכי הוא מוכר לגורמים הרלוונטיים כבר כשמונה חודשים. למרות זאת, גם לאחר פתיחת שנת ההתנדבות הנוכחית, לדבריהם, טרם נמצא פתרון שיאפשר את המשך הפעלת התקנים.

במכתב הבהירו הנהלות העמותות כי הן רואות בשרים הממונים את האחראים למציאת פתרון מיידי שימנע את עצירת הפעילות - מהלך שעלול להותיר מוסדות חינוך רבים, ובהם מסגרות חינוך מיוחד, ללא אלפי המתנדבות שעליהן הם מסתמכים בפעילות השוטפת.

על המכתב חתומים מנכ"ל עמותת "בת עמי" ערן ולק, מנכ"ל עמותת "חיבור חדש" יצחק לנגה ומנכ"לית עמותת "שילה" יעל פלקובסקי.

כעת ממתינות העמותות להתערבות מיידית של משרדי הממשלה, כשברקע שעון החול הולך ואוזל: ללא הסדרה תקציבית, מזהירים ראשי העמותות, אלפי מתנדבות שהחלו את שנת השירות יישארו בבית לאחר החג - ומוסדות החינוך ייאלצו להתמודד עם החסר שנוצר.