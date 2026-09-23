נשיא איראן, מחמוד פזשכיאן, ניצל הערב (רביעי) את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק כדי לתקוף בחריפות את ארצות הברית ואת ישראל, ולהשיב לנשיא האמריקני דונלד טראמפ - שאמש חזר על איומיו להשמיד את המשטר האיראני.

בפתח הנאום, שהיה נאומו הבינלאומי הראשון של פזשכיאן מאז פרוץ המלחמה בפברואר, קמה המשלחת האמריקנית לאו"ם ונטשה את האולם בהפגנתיות.

"טראמפ צריך לדעת שאיומים רק מאחדים את האומה האיראנית", טען פזשכיאן מעל הבמה. הוא הגיב לדברי הנשיא האמריקני שכינה את איראן מדינה טרוריסטית, וטען כי ארצו היא זו ש"סובלת מטרור".

לדבריו, "איראן הייתה קרבן הטרור. אנחנו לא אלה שגורמים אי-יציבות, ואלו שמבצעים פשעים לא מצייתים לשום חוק בינלאומי".

בדבריו הזכיר את ההתנקשות במנהיג העליון עלי חמינאי ביומו הראשון של מבצע "שאגת הארי", והאשים את ארה"ב בהפצצת בית ספר.

פזשכיאן טען כי "בניגוד לוושינגטון וישראל, כוחותיו תקפו אך ורק יעדים צבאיים לשם הגנה עצמית", ויצא נגד מה שכינה "מוסר כפול" של הקהילה הבינלאומית והסנקציות המוטלות על מדינתו.

בהתייחסו למאמצי הגרעין, חזר על הטענה כי התוכנית נועדה למטרות אנרגיה ושלום בלבד.

הנאום החריף מגיע לאחר שטראמפ הצהיר אמש בניו יורק כי ייאלץ להכריע בקרוב בין "השמדת הרפובליקה האיסלאמית" לבין סיוע להפיכתה למעצמה אזורית, וקרא להדק את החנק הכלכלי והסנקציות על טהרן.