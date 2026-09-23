נחלה מציגים: "המנון ניסנית" - פרחי ירושלים | חוזרים לחבל עזה

ותיקי היישוב ניסנית אשר גורשו מגוש קטיף ותנועת נחלה פרסמו היום (רביעי) קליפ מיוחד ל"המנון ניסנית", שמילותיו עודכנו כחלק מהקריאה לחזרה ליישובי התוחמת הצפונית וחבל עזה.

מילות השיר המקוריות נכתבו על ידי תושבת היישוב עמליה אבינעם, כארבעה חודשים לאחר העלייה לקרקע בשנת 1984. כעת הוסיפה אבינעם בית סיום חדש, המבטא את הכמיהה לחזרה ליישוב.

"שמענו קריאתך מכורתי היפה, כמהים אנחנו לחונן את אדמתך הטובה... שבים אנו עכשיו בערגה אלייך, קבלי באהבה את בנייך ובנותייך", נכתב בבית החדש.

בביצוע הקליפ משתתפת מקהלת "פרחי ירושלים", לצד ותיקי היישוב, חברי גרעיני ההתיישבות ומשפחותיהם.

הקליפ מתפרסם כחלק מההיערכות לאירוע "שיירות ההתיישבות בדרך לעזה", שיוזמת תנועת נחלה ביום ראשון, א' חול המועד סוכות, 27 בספטמבר.

במסגרת האירוע צפויות לצאת שיירות כלי רכב מעשרות מוקדים ברחבי הארץ. השיירות יתכנסו בשעה 14:00 בצומת יד מרדכי ומשם ימשיכו לעבר ניסנית, שם מתוכננות עצרת מרכזית והקמת סוכות לשהייה במקום.