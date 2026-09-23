עורכי דינה של רעיית ראש הממשלה, שרה נתניהו, שיגרו מכתב התראה דחוף לערוץ 13, למערכת התוכנית "המקור" ולעיתונאי רביב דרוקר, בדרישה חד-משמעית לעצור את פרסומו של תחקיר המתוכנן להיות משודר הערב.

המכתב נשלח בעקבות שאילתה ופרומו שפרסמה המערכת, העוסקים בדרישות כביכול של נתניהו לסידורי אבטחה, עבודות בינוי, החלפת חלונות שנפגעו ממתקפת כטב"ם בבית בקיסריה, שיפוצים בדירה ברחוב עזה, והארכת אבטחת בני המשפחה בחו"ל.

במכתב נטען כי מדובר בפרסום שקרי, המהווה "לשון הרע מן הדרגה החמורה ביותר" ומציג מצג שווא מגמתי ומכפיש.

פרקליטיה של נתניהו מדגישים כי כלל ההחלטות בתחומי הבינוי הביטחוני, האבטחה והתצהירים המשפטיים מתקבלות אך ורק על ידי הדרגים המצועיים המוסמכים, בהם אגף הביטחון במשרד ראש הממשלה (בראשות אלון חליווה), השב"כ ווועדת השרים לענייני אבטחה. עוד הדגישו כי ההחלטות נגזרות אך ורק מהערכות מצב מבצעיות ולא מרצונותיה או העדפותיה של נתניהו, וכי הטענות בעניין זה כבר נבחנו בעבר ואף זכו לגיבוי מבית המשפט העליון.

מעבר לכך, טוענים סנגוריה של נתניהו כי ניתן זמן קצר ובלתי סביר לתגובה, כהוכחה לחוסר תום לב. הםמזהירים כי עצם הדיון התקשורתי הפומבי בסידורי אבטחה מורכבים מהווה חשיפת מידע ביטחוני רגיש העלולה לחשוף חולשות ולסכן חיי אדם באופן ממשי.

כמו כן, נטען במכתב כי עיתוי הפרסום והסתמכות על גורמים המזוהים כמתנגדים פוליטיים של ראש הממשלה מעידים על מניע פוליטי פסול שמטרתו לפגוע בראש הממשלה דרך רעייתו.

בסיום המכתב מציבים עורכי הדין אולטימטום מפורש: ככל שהתוכנית תשודר וישולבו בה דברי הדיבה, תוגש באופן מיידי תביעה אזרחית על סך של לפחות 1,000,000 שקלים לצד הגשת קובלנה פלילית ובקשה לצו למחיקת הפרסום ומתן התנצלות.