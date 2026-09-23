השריפה בירושלים | צילום: הערשי פרלמוטר

לוחמי האש חילצו הערב (רביעי) מספר ספרי תורה במהלך שריפה שפרצה בבית כנסת ששכן במבנה ארעי ברחוב שערי פינה בירושלים.

צוותי הכיבוי ביצעו סריקות מהירות במבנה ושללו הימצאות לכודים. במקביל לפעולות הכיבוי חילצו לוחמי האש מתוך המבנה הבוער מספר ספרי תורה, שמצבם הוגדר "לא קל".

מפקד האירוע, מפקד תחנת האומה טפסר משנה שי נחמיה, סיפר: "לוחמי האש פעלו בנחישות בשריפה המפותחת במבנה הארעי וביצעו סריקות מהירות ששללו הימצאות לכודים. במהלך הפעולות חילצו הצוותים מספר ספרי תורה מתוך האש".

במשטרה ציינו כי "במהלך פעילות השוטרים לשמירה על הסדר הציבורי ולשלילת סיכון לחיי אדם, קראו מספר מעורבים קריאות נאצה וגנאי לעבר כוחות הביטחון והחירום שפעלו במקום".