לקראת נאומו הצפוי של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האו"ם, יו"ר מפלגת "ביחד", נפתלי בנט, קורא לנתניהו לנצל את הבמה הבינלאומית כדי להכריז רשמית על קטאר כמדינת אויב ו"לחשוף את פניה האמיתיות בפני העולם כולו".

בנט הודיע כי במקביל לנאום, הוא ישלח למזכ"ל האו"ם ולשגרירי המדינות החברות במועצת הביטחון את "תיק קטאר" - מסמך ראיות מקיף ומבוסס המציג, לדבריו, את מעורבותה הישירה של הנסיכות המפרצית בטבח השבעה באוקטובר ובפגיעה בביטחון ישראל.

"אנחנו עומדים לציין שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, וזו הזדמנות לעשות צדק היסטורי מעל הבמה שעיני כל העולם נשואות אליה", מסר בנט. "העולם חייב לשמוע את האמת: קטאר מימנה את הטבח ואת הזרוע הצבאית של חמאס, חגגה אותו, וממשיכה לעודד את הטבח הבא על ידי הפצת תעמולה אנטישמית בעולם ובאוניברסיטאות העילית בארה"ב. קטאר מארחת את הנהגת חמאס, מממנת זרועות טרור אסלאמי ופועלת למחיקת ישראל".

לדבריו, המהלך הכרחי כדי להשיג את אחת ממטרות המלחמה המרכזיות שבהן ישראל נכשלת כיום - פירוק שלטון חמאס. "תיק קטאר מוכיח שרק לאחר שנכריז על קטאר כאויב ונוציא אותה מעזה, נוכל להתקדם בפירוק חמאס, מכיוון שקטאר אינה מעוניינת בכך. כל רגע שבו היא אינה מוכרזת כמדינת אויב, ממשיכה לשלוט בעזה ומאפשרת לחמאס להתחמש ולגייס מחבלים, הוא מחדל חמור".

בנט הדגיש כי במידה שנתניהו יבחר לבצע את הצעד הדרמטי הזה באו"ם, הוא יזכה לגיבוי מלא הן מהקואליציה והן מהאופוזיציה. "זהו רגע המבחן", סיכם בנט. "הנאום של נתניהו ייבחן לא בהצהרות רהב, אלא בהכרזה מפורשת על קטאר כמדינת אויב. אם נתניהו לא יעשה זאת, הוא מלבין את קטאר ופוגע בביטחון הלאומי שלנו".