בעלי מניות בחברת ה"ניו יורק טיימס" הגישו היום (רביעי) תביעה נגד החברה, בדרישה לקבל מסמכים ורישומים פנימיים הנוגעים בין היתר לסיקור מלחמת ישראל-חמאס ולפיקוח על הסטנדרטים המערכתיים בעיתון.

התובעים טוענים כי הנהלת החברה מסרבת למסור את החומרים שביקשו במשך כארבעה חודשים.

את התביעה הגישו לבית המשפט העליון של מדינת ניו יורק במחוז ניו יורק ה-State Board of Administration of Florida, הגוף המנהל בין היתר את נכסי קרן הפנסיה הציבורית של פלורידה, וה-National Center for Public Policy Research. שני הגופים מחזיקים במניות חברת ה"ניו יורק טיימס".

לפי הדיווח ב-The Free Press, התובעים מבקשים מבית המשפט לחייב את דירקטוריון החברה להעביר לידיהם מסמכים פנימיים, שרובם נוגעים לסיקור המלחמה בין ישראל לחמאס.

מטרתם, לטענתם, היא לבחון אם החברה עומדת בסטנדרטים המערכתיים שלה, ובכלל זה בכל הנוגע לאמינות ולתיקון טעויות.

גם סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי קרן הפנסיה של פלורידה דורשת לעיין בספרים וברישומים של החברה כדי לבחון אם העיתון מקיים את הסטנדרטים המערכתיים שלו.

התביעה כוללת גם עדות של עובדת יהודייה לשעבר ב"ניו יורק טיימס", שעבדה במשך קרוב לעשור בדסק הווידאו. לפי כתב התביעה, העובדת העלתה לפחות 15 פעמים, בין 2019 לעזיבתה במרץ 2026, טענות בדבר אנטישמיות והטיה נגד ישראל. על פי הדיווח, היא פנתה בין היתר למנהליה, לגורמים האחראים על הסטנדרטים בעיתון ולמחלקת משאבי האנוש. מדובר בטענות המופיעות בתביעה וטרם הוכרעו בבית המשפט.

ההליך המשפטי אינו תביעת פיצויים על עצם הסיקור של ישראל. הסעד המרכזי המבוקש בשלב זה הוא קבלת המסמכים והרישומים הפנימיים, שלטענת בעלי המניות עשויים לאפשר להם לבחון את התנהלות החברה ואת אופן הפיקוח על עבודת המערכת.