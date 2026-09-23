שר הביטחון, ישראל כ"ץ, שיגר תגובה חריפה לנאומו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, מעל במת העצרת הכללית של האו"ם.

הנשיא הסורי תקף בנאומו את ישראל והצהיר כי "הגולן יישאר אדמה סורית", ובתגובה הבהיר כ"ץ כי הריבונות הישראלית ברמת הגולן אינה נתונה לערעור.

"תשובתי הברורה לנשיא סוריה שהכריז הכרזות רהב מעל במת האו"ם: רמת הגולן בריבונות ישראל היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל לתמיד", הצהיר שר הביטחון.

כ"ץ התייחס בדבריו להסכמי העבר והבהיר כי ישראל לא תסכים לחזור למציאות הביטחונית הקודמת: "לא ניסוג מהחרמון ומאזור הביטחון שנכבשו ב-1973 ונמסרו בהסכם ההפרדה ב-1974 בתנאים שהופרו, כאשר סוריה הפכה לבסיס איראני ולאיום על גבולותינו".

שר הביטחון הרחיב על הנוכחות הצה"לית מעבר לגבול והסביר כי המהלכים הצבאיים שננקטו בעת האחרונה נועדו לסכל סכנות מידיות: "עם נפילת אסד, צה"ל נכנס לכתר החרמון ולאזור הביטחון בסוריה כדי למנוע איומים ג'יהאדיסטיים שלך ושל תומכיך על מדינת ישראל. צה"ל יישאר שם כל עוד יהיה איום ג'יהאדיסטי על הגבול והיישובים הישראליים - הן מתוך כוחות הביטחון שלך והן מארגונים וקבוצות ג'יהאדיסטיות אחרות בסוריה".

בסיום דבריו שיגר כ"ץ אזהרה תקיפה לעבר המשטר בדמשק מפני ניסיונות הסלמה: "אם יתקפו את כוחותינו או את שטח מדינת ישראל מתוך סוריה, נאלץ לפעול ולהגיב - וכל שטח שניקח הפעם יישאר שלנו לתמיד, בהתאם לדיני המלחמה. לא ניתן לסוריה להפוך לאיום על מדינת ישראל ונפעל למנוע את זה ככל שיידרש".