ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי להגיע לניו יורק לביקור בזק קצר במיוחד, וישהה על אדמת ארצות הברית שבע שעות בלבד לרגל נאומו בעצרת הכללית של האו"ם, כך נודע בעקבות התייעצויות ביטחוניות שנערכו בלשכתו.

בחדשות 13 דווח כי גורמי ביטחון בכירים נועדו עם ראש הממשלה והמליצו לו באופן חד-משמעי לצמצם למינימום את שהייתו בארה"ב, וזאת על רקע התרעות ביטחוניות קונקרטיות שהוצגו לו בנוגע לנסיעה.

על פי המתווה שגובש, מטוסו של נתניהו ינחת בניו ג'רזי, ממנה יגיע ישירות למטה האו"ם בניו יורק, ומיד לאחר מכן ימריא בחזרה לישראל.

הביקור המתוח מלווה בעימות חזיתי ופומבי בין נתניהו לבין ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני. בריאיון לרשת CNN נשאל ממדאני האם הוא מתחרט על הצהרתו בעבר כי יאכוף את צו המעצר הבינלאומי של בית הדין הפלילי בהאג (ICC) נגד נתניהו, והשיב: "בכל הנוגע לבנימין נתניהו, תיארתי אותו כפי שאני מאמין שהוא: פושע מלחמה והאדריכל של רצח עם נורא בעם הפלסטיני". עם זאת, ממאדני הודה בכנות כי לעיריית ניו יורק אין את הסמכות החוקית להוציא לפועל צו מעצר מסוג זה.

בתגובה לדברים תקף נתניהו את ראש העיר בחריפות: "תתבייש לך על התמיכה במפלצות הטרור של חמאס שטבחו בבני עמנו. תתבייש לך על הסתה למהומות נגד יהודי ניו יורק", מסר ראש הממשלה והבהיר: "אני מגיע לאו"ם. אני הולך לומר את האמת על חיילינו הגיבורים - ואני הולך לומר את האמת עליך".