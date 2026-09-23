במערכת הביטחון מעריכים שפיגוע הדריסה במחסום בל, בו נפצע נריה לייטר, תוכנן מראש. בכאן חדשות דווח כי המחבל, שפעל לבדו, הכיר היטב את האזור, שנמצא סמוך לביתו.

את הפיגוע ביצע באמצעות רכב שעליו לוחית זיהוי ישראלית, שאפשרה לו לנוע בחופשיות, מבלי לעורר חשד. מחקירת הפיגוע עולה כי מדובר בלוחית שנלקחה מרכב ישראלי, שהורד מהכביש לפני ארבעה חודשים.

גורמי ביטחון אומרים שהמחבל שחוסל בזירת הפיגוע, מחמוד מוחמד מחמוד סלימאן, בן 29, רווק, תושב בית עור אל תחתא, לא מוכר על רקע ביטחוני, לא ביקש היתר עבודה, ולא היה אמור להיות בתוך תחומי הקו הירוק.

כוחות של צה"ל ושב"כ נכנסו לכפר של המחבל כדי לתחקר את בני משפחתו.

תיעוד: מח"ט בנימין עם הכוח שחיסל את המחבל צילום: דובר צה"ל

מח"ט בנימין, אל"ם ענאן פארס, שוחח לאחר הפיגו, עם כוח צה"ל במילואים שחיסל את המחבל והיה במחסום בעת הפיגוע. "ישר כוח, תחזרו למשימה, הפיגוע יכול לקרות עוד פעם, תראו שאתם מאבטחים, כל הלוחמים חוזרים למשימתם".

מדובר בפיגוע שני השבוע. ביום ראשון ערב יום כיפור, נרצח בפיגוע ירי במעיין עין ריא בבנימין נתנאל שקרון (48) תושב היישוב עלי זהב. נתנאל הגיע למעיין יחד עם בנו הבכור בן ה-16. כאשר המחבל פתח באש, נתנאל הבחין בו, צעק לבנו והזהיר אותו - ובכך הציל את חייו. נתנאל הותיר אחריו שישה ילדים.

המחבל, שנפצע מירי של גשש צבאי בזירה, נלכד שעות ספורות לאחר מכן על ידי כוח דובדבן בבית חולים ברמאללה.