בעלי עסקים שנפגעו מתשלום דמי חסות יוכלו לקבל פיצוי במסגרת פיילוט בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

הנוהל הסופי ליישומו, שקידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', התפרסם היום (רביעי) על ידי משרד האוצר לאחר בחינת הערות הציבור. מדובר בצעד שנועד להגן על בעלי העסקים ולחזק את הכלכלה הישראלית.

הפיילוט, שייצא לדרך מחר ויימשך כחודשיים בשלב ראשון, נועד להתמודד עם תופעת הפרוטקשן המהווה נטל כלכלי כבד על בעלי העסקים, באמצעות הענקת רשת ביטחון כלכלית שתסייע לעסקים לשמור על רציפות תפקודית ותעודד אותם לשתף פעולה עם רשויות האכיפה ובכך לסייע במאבק בצמצום התופעה.

המתווה החדשני מציע פיצוי על נזקי רכוש ישירים שנגרמו לבעלי עסקים בעקבות פרוטקשן כאשר נזק זה אינו מכוסה על-ידי הביטוח. הפיילוט, לו הוקצו 35 מיליון שקלים, יתופעל על-ידי מס רכוש ברשות המיסים וילווה במעקב צמוד אחר מדדי אפקטיביות לבחינת הצלחתו, בסיוע לגורמי האכיפה ומידת תרומתו ליצירת סביבה עסקית בטוחה.

התוכנית של השר סמוטריץ' כוללת פיצוי לנפגעי הפרוטקשן בשווי עשרות מיליוני שקלים, זאת במטרה לתת אפשרות לאלו שסובלים מגביית דמי חסות לסרב לכך, תוך ידיעה שיקבלו גיבוי ממשרד האוצר ומדינת ישראל.

במשרד האוצר אומרים כי "ההחלטה נותנת מענה לעסקים נסחטים שניזוקו ואינם מבוטחים על נזקי פרוטקשן, תוך עידוד שיתוף פעולה של בעלי העסקים עם רשויות האכיפה. ההחלטה קובעת מתווה ישומי ברור וחדשני, כאשר הפיילוט צפוי להתחיל בהקדם".

השר סמוטריץ' סיכם: "אנחנו מעתיקים את מהפכת ההתיישבות ביו"ש אל הנגב והגליל, באמצעות הקמת עשרות יישובים, חוות חקלאיות ושינוי של מנגנון החקיקה. כצעד ראשון, אנחנו נותנים רשת ביטחון לחקלאים ובעלי העסקים נפגעי הפרוטקשן ועבירות דמי החסות. אני קורא לבעלי העסקים: אל תשלמו פרוטקשן. מדינת ישראל עומדת מאחוריכם".