תיעוד | מנהרת אמצעי לחימה נחשפה בקלקיליה צילום: דוברות המשטרה

בפעילות מודיעינית ומבצעית ממוקדת של שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה שומרון במחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש, אותרה בעיר הפלסטינית קליקליה, מנהרה בשלבי חפירה, שעומקה מגיע ל-25 מטרים לפחות.

במהלך החיפוש הממוקד שערכו הכוחות במקום, חשפו השוטרים והלוחמים לא רק את התוואי העמוק אלא גם ראשית חפירה של מנהרה נוספת.

בנוסף לתשתיות התת-קרקעיות, איתרו הכוחות במקום תפיסת אמצעי לחימה וציוד רב. בין היתר נתפסו נשק מסוג M16, רובה צלפים, מחסניות, תחמושת רבה, מכשיר DVR, טלפונים ניידים ודשן כימי - חומר המשמש לרוב להכנת מטעני חבלה.

במהלך הפעילות עצרו השוטרים ארבעה חשודים שהיו במקום, והם הועברו להמשך חקירה בתחנת המשטרה.