סקר חדשות 13 מעלה כי לו היו הבחירות נערכות כיום הייתה מפלגת "ישר" מקבלת 22 מנדטים והליכוד 18.

מפלגת ביחד של בנט ולפיד משיגה 11 מנדטים, מפלגת הדמוקרטים גם כן 1, הרשימה המשותפת 8, ישראל ביתנו 8, יהדות התורה 8, עוצמה יהודית 7, ש"ס 7, הציונות הדתית-זהות 6, עמך ישראל 5, רע"ם 5, המילואימניקים-כלכלית 4.

גוש הימין מגיע ל-51 מנדטים, גוש מתנגדי נתניהו ל-52 ובתווך המפלגות הערביות עם 13 מנדטים ומפלגתם של יועז הנדל וירון זליכה עם 4.

בנוסף נבדקה סקר שאלת הרכב הממשלה הרצוי לאחר הבחירות: 31% מהנשאלים השיבו כי הם מעוניינים בממשלת אחדות רחבה, 29% העדיפו ממשלת "ימין על מלא", 25% תמכו בהקמת ממשלת "אופוזיציה על מלא", 6% ציינו כי הם מעוניינים במבנה ממשלתי אחר, ו-9% השיבו כי אינם יודעים.